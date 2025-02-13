Diyanet soruşturma başlatmıştı… Halil Konakcı’ya Saray’dan destek geldi!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:41

Güncelleme: 13.02.2025 - 12:48

Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet’i ve laikliği hedef alan konuşmalarıyla bilinen imam Halil Konakcı hakkında Ocak ayında ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'' ve ''milli değerlerimizi aşağılama'' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Bunun ardından Dikbayır, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vaiz Halil Konakcı hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan sözleriyle tepki çeken Halil Konakcı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek geldi.

Oktay Saral sosyal medya hesabından “Birileri kırılır, gücenir, kinlenir diye korkmadan cesurca dinin gereklerini söyleyen Halil Konakçı’yı tebrik ediyorum” diye yazdı.

Birileri kırılır, gücenir, kinlenir diye korkmadan cesurca dinin gereklerini söyleyen Halil Konakçı’yı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/ZMGybVWQxV — Oktay SARAL (@oktay_saral) February 12, 2025

DAHA ÖNCE KADINLARI VE ATATÜRKÇÜLERİ HEDEF ALMIŞ, GERİCİ ŞEYH SAİT’E ‘KAHRAMAN DEMİŞTİ

Konakcı, daha önce “Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” gibi sözleriyle kadınları hedef almıştı. Konakcı aynı zamanda cami cemaatine verdiği vaazda, Atatürkçüleri “terör örgütleri FETÖ ve PKK’lilere” benzeterek, “Ayet ne diyor bize; ‘Ancak müminler kardeştir.’ Ancak ehli sünnet iltikadına sahipsen ve benim bayrağıma, devletime, vatanıma ihanet etmiyorsan kardeşiz. Yani ben FETÖ’cülerle, PKK’lilerle ve İslam düşmanlığı yapan Kemalistlerle asla kardeş değilim” ifadelerini kullanmıştı.

Konakçı, “İslam kahramanı” diyerek gerici Şeyh Sait’i savunmuştu.