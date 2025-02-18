Diyanet soruları ‘siyasi’ buldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, önce Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı’na sorular yöneltti. Ancak sorulara, “Bu bizim alanımız değil. Dilerseniz yazılı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na sorularınızı yöneltebilirsiniz” yanıtı verildi.

Diyanet soruları ‘siyasi’ buldu
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Mustafa Çakır
Yayınlanma: 18.02.2025 - 04:00

Bunun üzerine Bakırlıoğlu, aynı soruları e-Devlet üzerinden Din İşleri Yüksek Kurulu’na yöneltti.

Diyanet, “asgari ücret” ile “en düşük emekli aylığı” ile ilgili soruları “siyasi” buldu. Fitrenin 180 lira olarak belirlendiği bir ortamda asgari ücretin 22 bin 104 lira olması, en düşük emekli aylığının açlık sınırının altında kalmasının dinen uygun olup olmadığı sorusuna bir yanıt vermedi.

CHP’li Bakırlıoğlu “Her konuda fikri olan, camilere siyasetin girmesinden çekinmeyen Diyanet İşler Başkanlığı, sorularımıza ‘siyasi içerikli ve polemik amaçlı’ dedi” şeklinde konuştu.


Etiketler: #Din İşleri Yüksek Kurulu #diyanet #din

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