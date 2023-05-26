Cumartesi Anneleri Davası'nda tüm sanıklar beraat etti

Yayınlanma: 26.05.2023 - 21:15

Güncelleme: 26.05.2023 - 21:15

Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü dolayısıyla 30 Ağustos 2022 tarihinde Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı’nda gerçekleştirmek istedikleri basın açıklamasında gözaltına alınan Cumartesi Anneleri'nden 14 kişi hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen dağılmama” iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması bugün Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

"YARGILAMA İNSAN HAKLARINA AYKIRI"

Duruşmaya. Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillleri Musa Piroğlu, Oya Ersoy, Filiz Kerestecioğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), Hafıza Merkezi ve Medya ve Hukuk Araştırmaları Derneği (MLSA) temsilcileriyle birlikte pek çok vatandaş katıldı.

Duruşmada söz alan sanıklar, yargılamanın hukuksuz ve insan haklarına aykırı olduğunu belirterek suçlamaları reddettiler.

OLAY ANINDAN GÖRÜNTÜLER İZLETİLDİ

Hakim, basın açıklamasının engellenmesine dair görüntüleri duruşma salonunda izletti.

Görüntülerde kitlenin polise tepki gösterdiği ve toplanma ve protesto etme haklarının olduğunu dair söylemlerde bulunduğu görüldü.

Duruşmada tanık olarak söz alan avukat Ahmet Cihan, “Bu tablo onlara yakışan bir tablodur. Müvekkillerimiz karara karşı direnmemiştir. Ayrıca Hanifi Zengin gözaltına almakla tehdit etmiştir. Gözaltı keyfi bir şekilde işlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Cihan, müvekkillerinin suç işlemediğini ve beraat kararı verilmesi gerektiğini ifade etti.

Avukat Several Ballıkaya, “Kanuna uygun eylem, kanuna aykırı müdahale vardır” dedi. Ballıkaya ayrıca, polisin eylemin yasaklanması talebine kaymakamlığın hiçbir araştırma yapmadan, “Olur” dediğini dile getirdi. Ballıkaya, yasak kararının tebliğ edilmediğine dikkat çekti ve "Kaybedilen yakınlarına dikkat çeken anneler kamu düzenini nasıl bozmuş oluyor? Kamu düzenini bozan, ihlal eden kaymakamlık ve polistir. Müvekkillerimizin anayasal hakları da engellenmiştir” diye konuştu.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Avukatların beyanlarının ardından esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, eylemin anayasal hak kapsamında olduğunu belirterek sanıkların beraatlerini talep etti.

Mahkeme, davada sanık sıfatıyla bulunan 14 kişinin de beraatine karar verdi.