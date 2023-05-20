Gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı

Yayınlanma: 20.05.2023 - 18:49

Güncelleme: 20.05.2023 - 18:49

Galatasaray Meydanı'nda 947. haftada basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Meydanda çember oluşturan polisleri gazetecileri de zor kullanılarak çember dışına çıkardı ve görüntü almalarını engelledi. MLSA'nın aktardığına göre en az 13 kişi gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Edinilen bilgiye göre gözaltına alınan kişiler ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.