Cumartesi Anneleri davasında 'vicdansız' gerilimi: Tüm sanıklar beraat etti

Yayınlanma: 04.10.2024 - 12:24

Güncelleme: 04.10.2024 - 12:24

Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda yapmak istedikleri oturma eylemleri ve basın açıklamalarının 10 Haziran 2023'teki 950. haftasında gözaltına alınan 20 kişi hakkında, 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu'na muhalefet' suçundan 1.5 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya bugün devam edildi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ile avukatları katıldı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

"GÖZALTILAR KEYFİ YAPILDI"

Dosyada sanık olarak bulunan avukat Oya Meriç Eyüboğlu, mahkemedeki beyanında söz konusu eyleme 1995'ten beri gittiğini, pek çok defa gözaltına alındığını belirterek, "Son dönemde Cumartesi Anneleri 29 defa gözaltına alındı, ben bunların 5 haftasında gözaltına alındım. Bu salondaki bazı kişiler her hafta gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi’nin 3 ayrı kararı olmasına rağmen büyük bir keyfiyetle gözaltına alındık. Meydana yaklaştığımızda etrafımız kuşatılıyor. Anayasa Mahkemesi kararını söylememize ve göstermemize rağmen bize ‘yasak var’ deniyor, ama o yasak da gösterilmiyor, tebliğ edilmiyor, teorik bir gözaltı kararı var deniyor, kimliklerimiz ve telefonlarımız alınarak kelepçeli bir şekilde araçlara konuyoruz. Bu gözaltının bu insanların kararlılığını değiştirmeyeceğini anlatması açısından da önemli bu eylem. Bu alındığımız hafta sert bir gözaltıydı. Türkiye’nin en uzun süreli sivil itaatsizlik eylemi, hak ihlaline işaret eden ve Beyoğlu Kaymakamlığı’na iletilen Anayasa Mahkemesi kararları da olmasına rağmen, 29 hafta boyunca gözaltılarla engellendi. Biz yargılanıyoruz, ancak bizi darp eden kollukla ilgili şikâyetlerimiz işleme konmuyor" dedi.

SAVCI TÜM SANIKLARIN BERAATINI İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek, 20 kişinin de beraatına karar verilmesini talep etti.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık avukatları, mütalaanın 'beraat' talepli bölümüne katıldıklarını ancak savcının beraat gerekçesine katılmadıklarını belirtti.

SAVCI İLE AVUKAT ARASINDA "VİCDANSIZ" GERİLİMİ

Sanık avukatı Murat Çelik, mütalaaya karşı beyanında beraat talebine katıldıklarını ancak savcının gerekçesini kabul etmediklerini ifade ederek, hakim, savcı ve avukatların hukuk kurallarıyla birlikte vicdanlarıyla da hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Duruşma savcısı ise avukatın kendisine "vicdansız" diyerek hakaret ettiğini, kimsenin de milletin hakimine ve savcısına hakaret edemeyeceğini söyledi.

Avukat ise savcıya vicdansız demediğini savundu. Duruşma salonunda avukat ile savcı arasında sözlü tartışma çıkması üzerine hakim duruşmaya ara verdi.

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlarına karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, suçun tüm yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek, 20 sanığın da beraatına karar verdi.