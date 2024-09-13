Cumartesi Anneleri'nin davasında gelişme: Duruşma mütalaa için ertelendi
Cumartesi Anneleri'nin, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetlerini sormak için her hafta Galatasaray Meydanı’nda düzenledikleri oturma eylemlerinin, 25 Ağustos 2018 tarihindeki 700. hafta buluşmasında yapılan gözaltılar sonucunda 46 kişi hakkında İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinde, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 13. duruşması görüldü.
Duruşmada Cumartesi Annelerinin avukatları söz aldı. Avukat Çiğdem Akbulut, yargılamanın uzun süredir devam ettiğini ve karara çıkabileceğini belirterek beraat kararı verilmesini talep etti. Avukat Ömer Kavilli de, “Bu davanın özü kaybedenlerin evlatlarının kardeşlerinin bedenini ulaşmak isteyen insanların çığlığıdır. Bu kadar haklı davranış olamaz" dedi. Müvekkilleri hakkında beraat talep eden Kavilli, "Bu davayı ilk ve tek celsede bitirmeniz gerektirdi. Yargıç adalet ilkesini gözetmelidir. Suçsuzlar, mahkemenizin beraat vermesini talep ediyorum" dedi.
Duruşma savcısı, ifadeleri alınamayan kişilerin dosyalarının ayrılmasını ve dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere tarafına gönderilmesini talep etti. İfadeleri alınamayan iki kişinin dosyalarının ayrılmasına karar veren hakim, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için iddia makamına gönderilmesine karar verdi. Duruşma 10 Ocak tarihine ertelendi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması