Cumartesi Anneleri'nin davasında gelişme: Duruşma mütalaa için ertelendi

Yayınlanma: 13.09.2024 - 12:16

Güncelleme: 13.09.2024 - 12:39

Duruşmada Cumartesi Annelerinin avukatları söz aldı. Avukat Çiğdem Akbulut, yargılamanın uzun süredir devam ettiğini ve karara çıkabileceğini belirterek beraat kararı verilmesini talep etti. Avukat Ömer Kavilli de, “Bu davanın özü kaybedenlerin evlatlarının kardeşlerinin bedenini ulaşmak isteyen insanların çığlığıdır. Bu kadar haklı davranış olamaz" dedi. Müvekkilleri hakkında beraat talep eden Kavilli, "Bu davayı ilk ve tek celsede bitirmeniz gerektirdi. Yargıç adalet ilkesini gözetmelidir. Suçsuzlar, mahkemenizin beraat vermesini talep ediyorum" dedi.

Duruşma savcısı, ifadeleri alınamayan kişilerin dosyalarının ayrılmasını ve dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere tarafına gönderilmesini talep etti. İfadeleri alınamayan iki kişinin dosyalarının ayrılmasına karar veren hakim, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için iddia makamına gönderilmesine karar verdi. Duruşma 10 Ocak tarihine ertelendi.