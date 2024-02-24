Cumartesi Anneleri'nin eylemi 987. haftasında

Cumartesi Anneleri 987. haftada Galatasaray Meydanı'nda kayıp yakınlarının akıbetini sormak için basın açıklaması gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 14:50
Cumartesi Anneleri'nin eylemi 987. haftasında
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Cumartesi Anneleri’nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle başlattıkları eylem 987’nci haftada Galatasaray Meydanı’nda yapıldı.

29 yıl önce İzmir Bornova’da kaybedilen Murat Yıldız’ın akıbetinin sorulduğu basın açıklamasını Cumartesi Anneleri adına Besna Tosun okudu. Tosun açıklamasında “Murat Yıldız’ın akıbetini sormak, için Galatasaray’dayız. 19 yaşındaki Murat Yıldız İzmir'de annesi ile birlikte yaşıyordu. Bir kafede otururken çıkan tartışmada silahla havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı için polis tarafından aranmaya başladı. Annesi Hanife Yıldız'ı karakola götüren polisler 'Murat hemen gelip teslim olursa ifade vererek serbest kalacak' dedi. Bunun üzerine Murat Yıldız, annesi ile birlikte, İzmir Bornova Özkanlar Asayiş Şubesi'ne giderek teslim oldu” ifadelerini kullandı. 

FERİBOTTAN ATLADI İDDİASI 

Tosun, Yıldız’ın vapurdan atladığının iddia edildiğini belirterek “Aradan üç gün geçtiği halde Murat eve dönmeyince anne Hanife Yıldız, Bornova Özkanlar Asayiş Şubesi’ne gitti yetkililer, Murat’ın emniyette verdiği ifadesinde silahı İstanbul sakladığını söylediği için polislerin nezaretinde İstanbul’a gönderdiklerini, yolda Murat’ın feribottan denize atlayarak kaçtığını ve aramalara rağmen bulunamadığını iddia ettiler. Anne Hanife Yıldız’ın 'Oğlum kendi isteğiyle teslim oldu. Hapis cezasını bile gerektirmeyen bir suç isnadı karşısında neden kaçsın?' itirazı boşlukta kaldı. Murat’tan bir daha haber alınamadı” ifadelerini kullandı.  

‘1 LİRA 18 KURUŞ CEZA VERİLDİ’ 

Tosun açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Hanife Yıldız, Bornova ve Gebze Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurdu. Mahkeme, beş yıl süren yargılama sonucunda Murat Yıldız'ın feribottan atladığını gören tanık olmamasına rağmen sanık polislerin beyanını esas aldı ve onlara yalnızca 'görevi ihmal' suçundan günümüz parasıyla 1 lira 18 kuruş para cezası verdi. Yıldız'ın kaybedilmesi ile ilgili yürütülen adli süreç maddi gerçeği açığa çıkarmadı. Mahkemenin verdiği karar yaşam hakkını koruyan hukukun ihlali suretiyle verildi. Bu yüzden Anayasa Mahkemesi dosyada devam eden ihlali ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yolunu açmalıdır.”


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