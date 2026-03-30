Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhur İttifakı ortağı Destici'den sürece şartlı destek: 'Ondan sonra oturulup konuşulabilir'

30.03.2026 15:40:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İktidarın 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirdiği süreci sert sözlerle eleştiren Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sürece şartlı desteğini açıkladı. Destici, "PKK tüm unsurlarıyla silah bırakmadan ve yine tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden asla bir yasal ya da anayasal adım atılmamalı" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Palandöken Kayak Merkezi'nde Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait otelde basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. 

"Terörsüz Türkiye" diye isimlendirilen süreç konusunda değerlendirmede bulunan Destici, "PKK tüm unsurlarıyla silah bırakmadan ve yine tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden asla bir yasal ya da anayasal adım atılmamalı. Bunu açıkça söylüyorum. Atılırsa biz bunun yanında olmayız. Silah bırakacak ve tüm unsurlarını kapatacak. İran, Irak, Avrupa'daki bürolarını hepsini kapatacak. Ondan sonra oturulup konuşulabilir. Ama şu anda bunların hiçbirisi yapılmış değil. Bunların hiç birisi yapılmadan bir yasal ve anayasal düzenlemenin yanında biz olmayız" dedi. 

"HOŞ KARŞILIYORLAR" DEMİŞTİ

Destici, iktidara yönelik bazı eleştirilerinin Cumhur İttifakı'nda nasıl karşılandığı sorusuna yönelik, daha önce yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız ile sohbetlerimiz oluyor. Bizim taleplerimizle ilgili AK Parti'den başka arkadaşlar, hafif dokunduruyorlar. Ama onlar da biliyor gerçeği. Emeklilere söylenecek bir sözü kimin olur. Haklı emekliler. Fazla da bir şey istemiyorlar. Herkesin ortak olduğu bir konu. Emeklilere haksızlık var. Hak mağduriyeti varsa biz buna sessiz kalamayız. Sadece seçimlere girip çıkmak için kurulmuş bir parti değiliz. Biz siyasi hareketiz. Bir fikrimiz ve misyonumuz var. Biz doğru bildiğimizi söyleriz. Terörsüz Türkiye sürecinde de doğru bildiğimizi söylüyoruz. Ama AK Parti'deki arkadaşlarımız da hoş karşılıyorlar, bir problem yok."

Destici aynı açıklamada seçimin 2027 sonu veya 2028 başı gibi beklendiğini ve yine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ifade etmişti.

İlgili Konular: #mustafa destici #Terör

İlgili Haberler

BBP Genel Başkanı Destici: 'Emeklinin anasının ak sütü gibi helal olan ikramiyesi en az 10 bin lira olmalı' Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Emeklinin anasının ak sütü gibi helal olan ikramiyesi en azından enflasyon oranında arttırılmalıdır. Yıllık enflasyon yüzde 30’un üzerinde açıklanmıştır. Enflasyona göre bakarsanız en az bin 200 liralık bir artış verilmelidir. Ama şahsen bana sorarsanız bu en az 10 bin lira olmalıdır. Türkiye çok rahatlıkla bu bütçeyi oluşturabilir. Bu imkanı bulabilir. Yani bizim teklifimiz 10 bindir. Bankalar bile promosyon olarak bunun çok üzerinde para dağıtıyor. Koskoca devlet 10 bin lira verse emeklisine bu çok değildir" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici'nin 'Laikliği Savunuyoruz' metnine tepkisi: 'Türkiye'nin Kübalaştırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz' BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz!" bildirisinden rahatsızlığını "Türkiye asla Talibanlaşmaz ama Türkiye'nin Kübalaştırılmasına da biz asla ve kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Biz gerici azınlık değiliz" diyerek gösterdi.
Süreci sert sözlerle eleştirmişti... Destici'nin 'Erdoğan' desteği sürüyor: Seçim için tarih verdi İktidarın 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirdiği süreci sert sözlerle eleştiren Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için ya Meclis'in seçim kararı alması ya da anayasa değişikliğinin gerçeklemesi gerektiğini söyledi.