Cumhur İttifakı ortağı Destici'den sürece şartlı destek: 'Ondan sonra oturulup konuşulabilir'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Palandöken Kayak Merkezi'nde Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait otelde basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

"Terörsüz Türkiye" diye isimlendirilen süreç konusunda değerlendirmede bulunan Destici, "PKK tüm unsurlarıyla silah bırakmadan ve yine tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden asla bir yasal ya da anayasal adım atılmamalı. Bunu açıkça söylüyorum. Atılırsa biz bunun yanında olmayız. Silah bırakacak ve tüm unsurlarını kapatacak. İran, Irak, Avrupa'daki bürolarını hepsini kapatacak. Ondan sonra oturulup konuşulabilir. Ama şu anda bunların hiçbirisi yapılmış değil. Bunların hiç birisi yapılmadan bir yasal ve anayasal düzenlemenin yanında biz olmayız" dedi.

"HOŞ KARŞILIYORLAR" DEMİŞTİ

Destici, iktidara yönelik bazı eleştirilerinin Cumhur İttifakı'nda nasıl karşılandığı sorusuna yönelik, daha önce yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız ile sohbetlerimiz oluyor. Bizim taleplerimizle ilgili AK Parti'den başka arkadaşlar, hafif dokunduruyorlar. Ama onlar da biliyor gerçeği. Emeklilere söylenecek bir sözü kimin olur. Haklı emekliler. Fazla da bir şey istemiyorlar. Herkesin ortak olduğu bir konu. Emeklilere haksızlık var. Hak mağduriyeti varsa biz buna sessiz kalamayız. Sadece seçimlere girip çıkmak için kurulmuş bir parti değiliz. Biz siyasi hareketiz. Bir fikrimiz ve misyonumuz var. Biz doğru bildiğimizi söyleriz. Terörsüz Türkiye sürecinde de doğru bildiğimizi söylüyoruz. Ama AK Parti'deki arkadaşlarımız da hoş karşılıyorlar, bir problem yok."

Destici aynı açıklamada seçimin 2027 sonu veya 2028 başı gibi beklendiğini ve yine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ifade etmişti.