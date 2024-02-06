Cumhur İttifakı’nda aday krizi: Bunlardan aday olabilirsin!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:16

Güncelleme: 06.02.2024 - 11:17

Cumhur İttifakı paydaşlarından Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifakta yer almayacaklarını ve 3 büyük ilde adaylarını çıkaracaklarını açıklamasına AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan tepki geldi.

“BUNLARDAN ADAY OLABİLİRSİN”

Sosyal medya hesabından Erbakan’ın açıklamalarını alıntılayan AKP’li İnan, CHP Parti Meclisi tarafından yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına gösterilmeyen mevcut başkan Tunç Soyer’e seslenerek, “Parti arayışın devam ediyorsa bunlardan aday olabilirsin” dedi.

Yurttaşlar YRP hakkında “bunlar” diye bahseden İnan’a tepki gösterirken vefaya davet ettiler.

İNAN'A LOGO HATIRLATMASI

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da İnan'a yanıt verdi. Arslan, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın pankartlarında parti logosu kullanmamasını hatırlatarak "Kıymetli vekilim Eyyup Kadir İnan biraz sakin olmakta fayda var. Eğer birilerine logo arıyorsanız sizin adayınıza yakışır. Ne de olsa ampülü kullanmıyor" diye konuştu.