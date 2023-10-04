Kulis: AKP, Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına Turgut Altınok'u çıkartacak

Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:51

Güncelleme: 04.10.2023 - 11:51

Cuhmuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının yeniden Mansur Yavaş olacağının kesinleşmesinin ardından; gözler AKP'nin adayına çevrilmişti. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV canlı yayınında AKP'nin Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı rakip çıkaracağı isme dair kulis bilgisi paylaştı.

Küçükkaya, AKP’nin Ankara adayının Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olduğunu söyledi.

Küçükkaya'nın açıklaması şöyle:

"Meclis açılış resepsiyonuna davet edildim. Numan Kurtulmuş ve eşi aracılığı ile davet edildim. Ziyaretimde Devlet Bahçeli'nin de yanına gittim. Altı ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz. Bahçeli önceki süreçlerde olduğu gibi Cumhur İttifakı'na sahip çıktı.

Bundan şunu çıkarmak mümkün Bahçeli yerel seçimlerde ittifak ile yola devam edecek diyebiliriz. Bunu salondaki pek çok AKP'li vekile de sordum. Evet bazıları istemiyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan buna karar verecek diyorlar.

Yerel seçimlerde öyle ya da böyle Cumhur İttifakı seçime ittifak olarak girecek. Bu şu demek oluyor geçtiğimiz yerel seçimlerde olduğu gibi bazı illerde MHP'nin bazı illerde ise AKP'nin adayı olacak. Hatta bazı kaynaklar bir önceki seçimle aynı şekilde yapılmasını bekliyoruz dedi. Kulisler aday ismi olarak da sadece Ankara'da için geçen ismi duydum. O isim ise Turgut Altınok."