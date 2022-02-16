Cumhur İttifakı'nda baraj çatlağı: BBP lideri Mustafa Destici resti çekti
Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP Genel Başkanı Destici, AKP ve MHP'nin anlaştığı yüzde 7'lik seçim barajına tepki göstererek, "Bir kez daha ittifak ortakları olarak bir araya geleceğiz. Ama bu haliyle kalırsa ben teklife oy vermem" dedi.
Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, AKP ve MHP'nin hazırladığı Seçim Yasası üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Destici, AKP ve MHP'nin anlaştığı yüzde 7'lik seçim barajına tepki gösterdi. Destici, "Bir kez daha ittifak ortakları olarak bir araya geleceğiz. Ama bu haliyle kalırsa ben teklife oy vermem" dedi.
Yazının ilgili bölümü şöyle:
Nitekim dün TBMM’de karşılaştığım Cumhur İttifakı bileşenlerinden BBP lideri Mustafa Destici, net konuştu:
“AK Parti ve MHP Türkiye barajını %7’de tutmaya devam ediyorlar. Bir kez daha ittifak ortakları olarak bir araya geleceğiz. Ama bu haliyle kalırsa ben teklife oy vermem. Bu Cumhur İttifakı'ndan çekileceğim anlamına da gelmesin. İttifaka devam ederim ama bu haline oy vermem…”
Teklifin tamamına mı yoksa sadece %7 ile ilgili maddesine mi oy vermeyeceğini sorduğumda ise yanıtı şöyle oldu:
“Teklifin içinde beğendiğimiz olması gereken maddeler var. Kastım %7 maddesine… Ben %7 maddesine oy vermem…”
Destici, daha önce de ittifak sisteminde barajın bir öneminin kalmadığını, %3 olması gerektiğini dile getirmiş, %5 olmasına da olumlu bakacaklarının mesajını vermişti…
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