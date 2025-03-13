Cumhur İttifakı'nda 'İmralı' ayrımı: 'Ortaklarımızın abdestinden şüphemiz yok ama...'

Yayınlanma: 13.03.2025 - 23:59

Güncelleme: 14.03.2025 - 00:03

Ankara'da bir otelde basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelen Destici, Balkanlar ziyaretlerini anımsattı, gelecek hafta sonu da deprem bölgesinde olacaklarını söyledi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısıyla ilgili soru üzerine Destici, terörle mücadele konusunda BBP'nin ilkesel bir duruşu olduğunu dile getirdi.

Destici, kurulduklarından beri aynı noktada durduklarını belirterek, "Biz kurulduğumuzdan beri aynı noktadayız. O da terörle, teröristle müzakere olmaz. Mücadele edilir ve mücadele edilerek terör bitirilir" dedi.

"Şu anda Türkiye'de PKK'nın bir varlığının kalmadığını herkes biliyor" diyen Destici, şöyle devam etti:

"Esas mesele Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyi. Şimdi Suriye'nin kuzeyi daha ciddi ve yakın bir tehdit bizim için. Abdullah Öcalan'ın çağrısı okunduktan sonra hem Kandil'den hem Suriye'nin kuzeyinden gelen açıklamalar, 'Bu çağrının sadece PKK'yı kapsadığını, PYD/YPG'yi ya da PJAK'ı kapsamadığını' söylediler. Suriye merkez hükümetiyle yapılan anlaşmada da bana göre bir kazanım elde ettiler. Şimdi Irak'taki bölgesel yönetimin oluşum serüvenine bakarsanız aynı şekilde başladığını görürsünüz. Çünkü arkasındaki kuklacılar aynı.

Dolayısıyla biz Büyük Birlik Partisi olarak evet Cumhur İttifakı ortaklarımızın niyetinden, abdestinden şüphemiz yok ama biz karşımızdakilere güvenmiyoruz. Terör örgütüne güvenmiyoruz, terör örgütünün uzantılarına güvenmiyoruz. Daha da önemlisi onları oynatan kuklacılara güvenmiyoruz."