Cumhur İttifakı destekçisi Mustafa Destici'den Öcalan'ın çağrısına tepki: 'Asla güvenmiyoruz'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 14:59

Güncelleme: 28.02.2025 - 14:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a çağrısıyla başlayan "süreç", dün Öcalan'ın imzasıyla okunan açıklama üzerine yeni bir aşamaya ulaştı. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı olan AKP ve MHP liderleri, henüz açıklamayla ilgili sessizliğini korurken ittifakın diğer destekçilerinden Büyük Birlik Partisi (BBP) tepki gösterdi.

BBP lideri Mustafa Destici, Öcalan'ın çağrısıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama için "Muhtevasından ziyade mahiyeti itibarıyla da kabul edilebilir olmadığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti için gelecekte yaşanacak olumsuzlukların da aynası olmuştur" dedi.

"ASLA GÜVENMİYORUZ"

Destici'nin açıklaması şöyle:

"Dün yapılan açıklamayı dikkatle takip ettik. Açıklama, muhtevasından ziyade mahiyeti itibarıyla da kabul edilebilir olmadığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti için gelecekte yaşanacak olumsuzlukların da aynası olmuştur.

Gelinen noktada da, terör örgütünün elebaşına, terör örgütü mensuplarına ve terör örgütünün kurdurduğu siyasi parti görünümündeki yapılanmaya ve onların ipini tutan küresel emperyalist güçlere asla güvenmiyoruz.

Dünkü açıklama, sürecin ülkemizi hangi kötülüklere götürüreceğine dair önemli ipuçları da vermiştir. Bizim için, bugün takdim edilmeye çalışıldığı gibi, terör örgütünün elebaşısı ve terör örgütünün siyasi uzantıları “demokrasi kahramanı”, terör örgütü mensupları ise affedilmesi gereken “savaş suçluları”olmayacaktır.

"KÜRT SORUNU YOKTUR"

Tekrar ifade etmekte fayda var: Türkiye'de bir “Kürt sorunu” yoktur. Kürt kökenli vatandaşlarımız, Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni oluşturan tüm etnik unsurlar gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve aziz milletimizin, bir diğerinden farkı olmayan ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşları, eşit haklara ve hürriyetlere sahiptir.

Bitmiş ve kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından kafası ezilmiş kanlı ve hain PKK terör örgütü yapılan çağrıya uysa bile, Türkiye sınırları dışında farklı isimlerle varlığını sürdüren ve ülkemiz için en büyük tehdit olan terör örgütü unsurları, çağrının kendilerini kapsamadığını ifade ederek, silah bırakmayacaklarını açıklamışlardır. Bu ve çok sayıdaki sebeple; Anayasa’da, milletimizi ve ülkemizi, bölge, etnik köken ve dil farklılıkları üzerinden parçalara ayıracak değişikliklere; Suriye’de Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerinin faaliyetlerine devam etmesine;

"AFFA RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Geçmişte işlenmiş olan suçların yok sayılmasına ve terör suçlularının affedilmesine hiçbir şekilde rıza göstermeyeceğiz. Hiçbir şey, terör örgütünün “evlatlarımızın katili” olduğu gerçeğini değiştirmeyecek, şehitlerimizin manevi şahsiyetini huzura erdirmeyecek ve onların geride bıraktığı ailelerinin acısını dindirmeyecektir. Son söz: Dün bir kez daha şahit olduk ki; “Terörle, teröristle müzakere edilmez, tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilerek kökü kazınır.”