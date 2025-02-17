Cumhur İttifakı'nda 'ÖTV' çatlağı! MHP yasa teklifi verdi, AKP 'Gündemde yok' dedi

Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:18

Güncelleme: 17.02.2025 - 16:18

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, geçen aylarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin teklif ile hurda teşvikine yönelik düzenlemeye ilişkin teklifini Meclis’e sunmuştu.

Kabul edilmesi durumunda yaklaşık 3 milyon araç sahibini etkileyecek teklife göre 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri araçlarını hurdaya ayırarak, ÖTV indirimi ile sıfır araç sahibi olabiliyor. Düzenleme ile yerli üretim yeni araçların piyasadaki sayısının artırılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Söz konusu hurda teşviki düzenlemesi Türkiye’de ilk kez 2003’te uygulandı. 2010’da ise ikinci hurda teşviki uygulaması yaşama geçirildi. Son hurda teşviki ise 2017, 2018 ve 2019’da yürürlükte kaldı.

2012 ile 2019 yılları arasında toplamda 519 bin 867 araç geri dönüştürüldü. MHP’den gelen teklif, piyasalardaki hurda araç fiyatlarının artması nedeniyle AKP kanadında tartışma yarattı. AKP yönetimi, hurda araçlara ÖTV muafiyeti getiren bir düzenlemenin gündemde olmadığını açıkladı.

‘FIRSATÇILARA GEÇİT YOK’

Bu konuda hükümet tarafından herhangi bir yasal düzenleme çalışmasının bulunmadığı belirtildi. AKP kaynakları da hurda araçlara ilişkin piyasada spekülasyon yapıldığını belirtti.

Teşvik verilmesi konusunda çok sayıda talep geldiğini kaydeden kaynaklar, fırsatçılara geçit vermemek için ancak şu anda bir düzenleme çıkarılmasının düşünülmediğini kaydetti.

‘TEKLİF, SARAY’DAN HABERSİZ VERİLMİŞ’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Bilinen bir gerçek var. Gelinen noktada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle yasama, yürütme ve yargının tek elde toplandığını görüyoruz ve yaşıyoruz. Dolayısıyla TBMM’de istediğiniz kadar yasa teklifi verin. Bunların Genel Kurul’a, komisyonlara gelmesi ancak Saray’ın talimatıyla olacak bir şeydir” dedi.

Bakırlıoğlu, “Bugüne kadarki pratik bize şunu gösterdi: Saray’dan yasa teklifi gelir, AKP’li milletvekilleri tarafından imzalatılır, noktasına virgülüne değiştirmeden komisyonlardan ve Genel Kurul’dan geçer. Anladığım kadarıyla MHP’nin yasa teklifi Saray’dan habersiz verilmiş. İmza sahibinin iktidarın küçük ortağından gelmiş olması kamuoyunda beklenti yarattı. 25 yılı aşan araçların fiyatları yükseldi. Bunun iktidarın gündeminde olmadığını düşünüyorum. İktidarın ülkeyi içine soktuğu ekonomik durum, böyle bir ÖTV indirimine el vermiyor” ifadelerini kullandı.

‘FAYDALANAN GARİBAN DEĞİL, ZENGİN KESİM OLUR’

İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta da yasa teklifinin yanlış bir politika içerdiğini söyledi.

Teklifin geçmesi durumunda belli bir zengin bir kesimin vergisiz araç alacağını söyleyen Usta, “Böyle bir zamanda bunun uygun olduğunu düşünmüyorum. Bundan esas faydalanan zengin kesim olur. Hurda araç fiyatları artacak. Bundan gariban faydalanmayacak. İthalatı artıracak. Zengin kesimin sübvanse edilmesi. Ekonomide tüketimi değil, tasarrufu artırmaktan yana politika izlememiz lazım. Otomobil tüketim malıdır. Sosyal kesimler arasındaki adalet açısından yanlış olur” dedi.