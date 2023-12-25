Cumhur İttifakı'nda yerelde işbirliği çalışmaları tamamlandı: 29 ilde ortaklık yapılacak

Yayınlanma: 25.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.12.2023 - 03:00

AKP ve MHP arasında, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Çalışmaya göre MHP, 30 büyükşehirden 2’sinde, Mersin ve Manisa’da Cumhur İttifakı kapsamında ortak aday gösterecek. MHP, AKP’yi 28 büyükşehir belediyesinde destekleyecek. İki partinin iller bazında gerçekleştireceği işbirliğinin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Her iki parti heyetlerinin yürüttüğü çalışmaya göre büyükşehir statüsü dışında kalan

51 ilin 22’sinde seçimlere ayrı ayrı girecek. 51 ilin 29’unda ise AKP ve MHP, Cumhur İttifakı kapsamında seçimlere katılacak. 29 il merkezinde gerçekleştirilecek işbirliğinde AKP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye, Kars, Kırklareli, Bartın ve Erzincan’da MHP’nin adayını destekleyecek. MHP ise 29 ilin 24’ünde AKP’nin adayına destek verecek. AKP’nin de işbirliği kapsamında Bolu, Burdur, Bilecik, Ardahan, Çanakkale, Edirne, Hakkâri ve Şırnak gibi illerde ittifak adına ortak aday çıkaracağı konuşuluyor. Öte yandan tarihi önemi nedeniyle Bilecik’in Söğüt ilçesinde MHP’nin adayı, Bitlis’in Ahlat ilçesinde ise AKP’nin adayı desteklenecek.

AYRI SEÇİME GİRİLECEK

MHP, 2019’daki yerel seçimlerde Karaman, Karabük, Kastamonu, Kütahya illerinde seçimi kazanan parti olmuştu. MHP’nin yönetiminde olan bu illerde de 31 Mart’ta yapılacak işbirliği kapsamında AKP ve MHP, kendi adaylarıyla seçime girecek. Her iki partinin hangi ilde hangi ismi aday göstereceği üzerinde çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor. AKP’nin adaylarının ocak ayı içinde MHP’nin ise bu ay sonunda açıklanacağı ileri sürülüyor.