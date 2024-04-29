Cumhur İttifakı’ndan CHP’ye geçen Balıkesir’de belediyenin mali tablolarının araştırması tamamlandı: Borçlar bütçeyi aştı

Yayınlanma: 29.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2024 - 04:00

CHP’nin 75 yıl sonra kazandığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden rekor borç çıktı. AKP’li önceki yönetimin bu yıl 12 milyar liralık bütçesi olan belediyeyi 15.5 milyar lira borçla devrettiği ortaya çıktı. Borca ilişkin konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Asla ‘Enkaz devraldık’ demeyeceğiz. Mazeret değil, iş üreteceğiz. Verdiğimiz sözlerin tamamını tutmak için kaynak yaratacağız, gece gündüz çalışacağız” dedi.

Yerel seçimlerde Balıkesir’de yüzde 51 oy oranıyla yeni belediye başkanı seçilen CHP’li Akın, Türkiye’nin farklı yerlerinde olduğu gibi kendisinden önceki AKP’li başkan Yücel Yılmaz tarafından belediyeye kalan borçların araştırılması için talimat verdi. Araştırma sonucunda belediyenin 31 Mart itibarıyla toplam borcunun yaklaşık 15.5 milyar lira olduğu belirlendi. Genel bütçe borçlarının 10 milyar 766 milyon 85 bin lira, BASKİ borçlarının 3 milyar 492 milyon 819 bin lira, şirketlere ait borçların da 1 milyar 170 milyon 79 bin lira olduğu öğrenildi. Ayrıca belediyenin seçimin hemen öncesinde 1.2 milyar lira borçlanma izni aldığı ve bunun 500 milyon liralık kısmını kullandığı da kaydedildi.

YÜZLERCE ARAÇ KİRALANDI

Belediye bütçesinin ilk üç aylık dönemde de 1 milyar 774 milyon lira tutarında açık verdiği kaydedildi. BASKİ dahil 800 araç kiralaması yapıldığı öğrenilen belediyede, teftiş kurulunca araştırma başlatıldığı da kaydedildi.

Belediyenin durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Akın, “31 Mart’tan sonra bugüne kadar açıklananlar arasında en yüksek borç yükü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde. Fakat bu durum bizi durdurmayacak, yavaşlatmayacak ve Balıkesir’e canla başla hizmet etmekten alıkoyamayacak” dedi. Akın, “Bu kadar borca karşın Balıkesir’in bugüne kadar alamadığı hakkını alıp Balıkesirli hemşerilerimize iade edeceğiz” diye konuştu.

