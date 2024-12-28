AKP'li Nihat Zeybekci: 'Asgari ücret yeterli değil, daha fazla olmalı'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Asgari ücret 2003'te 100 dolar iken bugün 660 dolara çıkmış. Yeterli mi? Yeterli değildir, el hak. Daha fazla olmalı. Daha çok olmalı, 1000 dolar, 1200 dolar olmalı. Ülke gelişsin, ülke kalkınsın" dedi.

AKP'li Nihat Zeybekci: 'Asgari ücret yeterli değil, daha fazla olmalı'
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DHA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 19:23

AKP'nin Kırşehir 8'inci Olağan Kongresi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, şu ifadeleri kaydetti:

"Refah nasıl artar biliyor musunuz? Üretimi ve malı artırarak artar. Çünkü üretimi, insanların satın alacağı ürünleri artırmadan ve üretim seferberliği yapmadan parayı artırırsanız sadece fiyatları artırırsınız. Bu da maalesef aciz siyasetin hastalığıdır. Şimdi yapılan hareketler sonuna kadar doğrudur. Yeterli midir? Yeterli değildir. Asgari ücret 2003'te 100 dolar iken bugün 660 dolara çıkmış. Yeterli mi?

Yeterli değildir, el hak. Daha fazla olmalı. Daha çok olmalı, 1000 dolar, 1200 dolar olmalı. Ülke gelişsin, ülke kalkınsın. Onun için AK Partililer olarak başınızı hiç öne eğmeyin" diye konuştu.

AKP'nin mevcut İl Başkanı Seher Ünsal, tek liste ile girdiği seçimde tekrar il başkanı seçildi. 


Etiketler: #AKP GEnel Başkan Yardımcısı #Asgari #asgari ücret

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