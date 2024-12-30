Ünlü ekonomistten asgari ücret açıklaması: 'En geç martta üzerine atacak'

Yayınlanma: 30.12.2024 - 16:43

Güncelleme: 30.12.2024 - 16:43

Ünlü ekonomist ve piyasa uzmanı İris Cibre, sosyal medya hesabında Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırına ilişkin yaptığı paylaşımda, 2024 yılı itibarıyla açlık sınırının 20.561 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Bu artış, aylık yüzde 2,54, yıllık ise yüzde 46,08 oranında gerçekleşti. Cibre, bu verinin, yeni asgari ücretin açlık sınırının yüzde 7 altında olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. "Açlık sınırı yeni asgari ücretin yüzde 7 altında" diyen Cibre, özellikle dar gelirli kesim için 2025 yılının çok daha zor geçeceğini öngördü. 2025 yılı için dar gelirli bireylerin alım gücünün daha da eriyeceğini belirten Cibre, "Alım gücü eriyen ücretler sonsuza kadar erimiş olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

'DAR GELİRLİ DESTEKLENİRKEN ÜST GELİRLİNİN VERGİLENDİRİLMESİ GEREKİYOR'

Bu ekonomik durumu düzeltmek için kapsamlı reformlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Cibre, dar gelirli kesime yönelik desteklerin artırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, üst gelir grubunun daha fazla vergilendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Cibre, sermaye ve çok sayıda konutu hedefleyen bir vergi paketinin uygulanmasının ekonomik adaletsizliğin giderilmesinde önemli bir adım olacağını belirtti. Bu tür vergi düzenlemelerinin, gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltarak, toplumun alt gelir gruplarının yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçladığını söyledi.



