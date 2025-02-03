Cumhurbaşkanı adayı için önseçim kararı alan CHP’de il başkanları, ‘Küsler bile arıyor’ dedi: CHP’de üyelik nöbeti

Yayınlanma: 03.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.02.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partinin cumhurbaşkanı adayını üyelere sorarak belirleyeceğini açıklamasının ardından genel merkezden tüm il ve ilçe başkanlıklarına genelge gönderildi. Bu kapsamda parti örgütlerinden hafta sonları dahil akşam 21.00’e kadar üye yazım işlemleri için nöbetçi bırakmaları istendi. CHP’li kaynakların aktardığına göre; daha önce internet üzerinden günde ortalama 100 olan üyelik başvuruları, CHP lideri Özel’in çağrısının ardından son 5 günde ortalama 2 bin-2 bin 500’e yükselerek 20-25 kat arttı. İl ve ilçe başkanlıklarına, üye formu ile yapılan başvuruların da ortalama 20 kat arttığı belirtildi.

Önseçimde oy kullanabilecek üyeler için bir son gün tarihi ilan edileceğini aktaran parti kaynakları; adayın belirlenme sürecinin de yaklaşık bir ay içinde tamamlanmasının düşünüldüğünü aktardı. Bu kapsamda parti yönetiminin kısa bir süre içerisinde takvimi ilan edeceği, şubat sonu ya da mart ayı içinde de önseçimin yapılabileceği kaydedildi.

BAŞKANLAR TAKVİMİ BEKLİYOR

Parti üyelerinin önseçim kararını nasıl karşıladığını Cumhuriyet’e anlatan bazı il başkanları “Üyelerimiz adayda söz sahibi olmaktan memnunlar. Özellikle ilk gün yoğun bir ilgi oldu. Partimize küs, kavgalı üyelerimiz bile genel başkanın önseçim çağrısından sonra telefon açmaya başladı. Nasıl oy kullanacaklarını, seçimin ne zaman yapılacağını sordular” dedi. Genel merkezin açıklayacağı son tarihe kadar kampanyayı genişletmek istediğini söyleyen başkanlar “İlerleyen günlerde milletvekillerimizin de katıldığı saha çalışmaları yapmak gibi bir düşüncemiz var. Kampanyayı o şekilde büyütmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Önseçimin nasıl olacağına ilişkin de konuşan başkanlar “Gerçek bir genel seçim gibi sandık görevlileri ayarlayacağız. Üyelik listeleri asacağız. İtiraz süreçleri olacak. Şu an sadece genel merkezden takvimi bekliyoruz. Görevlendirme geldiği an herkes çalışmaya hazır” dedi.

CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, KIRSAL KALKINMA İÇİN TOPLANDI

CHP yönetimindeki 14 büyükşehir belediyesinin kırsal hizmetler daire başkanları, CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem yönetiminde kırsal kalkınma ve tarım politikalarına yönelik ortak stratejiler geliştirmek amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, tarım sektöründe yaşanan derin kriz ve üreticinin giderek artan sorunları ele alındı.

Toplantıda konuşan Adem, Türkiye’nin tarım politikalarındaki plansızlığa ve üreticinin giderek zorlaşan koşullarına dikkat çekti. Adem, “Türkiye, tarımda kendi kendine yetebilen bir ülkeyken, yanlış politikalar nedeniyle dışa bağımlı hale getirildi. Üretici maliyetlerin altında ezilirken, tüketici de hızla artan gıda fiyatları karşısında çaresiz bırakıldı. Mazot, gübre, yem ve tohum fiyatları her geçen gün yükselirken çiftçiye verilen destekler yetersiz kalıyor. Plansız ithalat politikaları yüzünden yerli üretici rekabet edemez hale geldi. Tarımın sürdürülebilirliği için üreticiyi ayakta tutacak, genç çiftçiyi teşvik edecek, yerli üretimi artıracak kapsamlı bir dönüşüme ihtiyaç var. Çünkü üreticiyi korumadan, Türkiye’yi doyuramayız” dedi.

GIDA GÜVENLİĞİ TEHLİKESİ

Belediyelerin çiftçiyi destekleyen projelerde aktif rol alması gerektiğini vurgulayan Adem, “Ülkemizde neyin, nerede, hangi ölçekte üretileceğine dair bir planlama yok. Her şey piyasanın insafına bırakılmış durumda. Oysa biz biliyoruz ki tarım stratejik bir sektördür ve devlet politikalarıyla yönlendirilmelidir. Üretici, önünü görebilmeli, hangi ürünü ektiğinde ne kazanacağını bilmelidir. Aksi halde çiftçi topraklarını terk eder, ithalat bağımlılığı artar ve gıda güvenliğimiz tehlikeye girer. Üreticiyi doğrudan destekleyecek, yerel üretimi güçlendirecek, kooperatifleşmeyi teşvik edecek politikalarla bu düzeni değiştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.