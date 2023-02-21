BTK'den Ekşi Sözlük engeli!

Yandaş medya tarafından bir süredir hedef gösterilen Ekşi Sözlük, BTK kararıyla erişime kapatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 21:57
BTK'den Ekşi Sözlük engeli!
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İnternette her gün binlerce insanın aktif olarak kullandığı ve ziyaret ettiği Ekşi Sözlük (eksisozluk.com)’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engellendi.

Kullanıcılar siteye giremezken BTK’nın sorgu sayfasında ise “eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” ifadeleri yer aldı.

Ekşi Sözlük'ün resmi Twitter hesabından konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız." denildi.


BTK ekşi sözlük

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