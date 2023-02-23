Şahan Gökbakar'dan Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesine tepki

Şahan Gökbakar, BTK'nin açıklama yapmadan Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirmesine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 23:53
Şahan Gökbakar'dan Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesine tepki
Abone Ol google-news

Şahan Gökbakar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 21 Şubat'ta Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirme kararına tepki gösterdi.

Gökbakar, BTK'ya seslenerek "RTÜK, medya rezilliklerini görmeyip, iktidarı eleştiren hangi kanal varsa yazıyor cezayı. Nasıl, güzel mi bu düzen? Keyifler yerinde mi?" dedi.

Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BTK denen kurum kafasına göre, açıklama yapmadan internet sitesi kapatıyor. İstediği zaman sebep belirtmeden Twitter ve Tiktok erişimini durduruyor. RTÜK, medya rezilliklerini görmeyip, iktidarı eleştiren hangi kanal varsa yazıyor cezayı. Nasıl, güzel mi bu düzen? Keyifler yerinde mi?

"KAPATMAK NEDİR?"

Sosyal medyada ve internette, size, değerlerinize, yaptığınız işe falan hakaret ve iftira atabilirler. Yalan yazıp lekelemeye çalışabilirler. Mahkemeye verirsiniz! Kapatmak nedir? Ayrıca, bunları bazı yanlı televizyonlar ve gazeteler de yapıyor. Daha kapatılanını görmedim, siz gördünüz mü?"


Şahan Gökbakar ekşi sözlük BTK

İlgili Haberler

Ekşi Sözlük CEO’sundan erişim engeli açıklaması: İtiraz edemiyoruz

Ekşi Sözlük CEO’sundan erişim engeli açıklaması: İtiraz edemiyoruz
BTK, Ekşi Sözlük'e erişime kapattı: 'İktidarın maşası sansür'

BTK, Ekşi Sözlük'e erişime kapattı: 'İktidarın maşası sansür'
Kemal Kılıçdaroğlu: İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük'ten hemen çek!

Kemal Kılıçdaroğlu: İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük'ten hemen çek!

En Çok Okunan Haberler