‘Cumhurbaşkanı artık yetkisini kullanmamalı’

Yayınlanma: 06.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2024 - 04:00

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 703 sayılı kanun hükmünde kararnameye dayanarak yapılan düzenlemelerin AYM kararıyla iptal edilmesine ilişkin “Şu haliyle devletin en üst seviyesindeki birçok işlemin hukuksuz olduğunu AYM de tescilledi. Biz altı yıldır yapılanların hukuksuz olduğunu söylüyorduk. Cumhurbaşkanının azıcık hukuka saygısı varsa artık bu kararnameden gelen yetkiyi kullanmamalıdır. AYM’nin verdiği bir yılı aynı hukuksuzlukları sürdürmek için değil, bir an evvel yasal düzenlemelerin yapılması, o arada da başka bir işlemin yapılmaması gerek” dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin OHAL koşullarında yapılan bir referandumla getirildiğini anımsatan Emir, “Bu 703 numaralı KHK ile cumhurbaşkanı aslında kullanmaması gereken yetkileri altı yıl boyunca kullandı. Bu geride kalan altı yılda hukuksuz bir şekilde rektörler, Merkez Bankası başkanları atandı. AYM de birkaç ayda sonuçlandırması gereken kararı, atı alan Üsküdar’ı geçsin diye bekletti ve nihayet kararını açıkladı. Şu haliyle devletin en üst seviyesindeki birçok işlemin hukuksuz olduğu AYM tarafından kayda geçirildi” diye konuştu.

‘REJİM BAŞTAN YANLIŞ OLUŞTURULMUŞ’



Hukukçu Başar Yaltı, AYM’nin KHK’leri “yetkili yasa” kapsamında iptal ettiğini belirterek “KHK’ler AYM tarafından kanun gibi denetlenebiliyor. KHK’ler mutlaka bir yetkili kanuna dayalı olmalı ve kanunda verilen çerçeve dışına çıkmamalı. Ancak söz konusu KHK hükümleri yetkili kanunun sınırlarının dışına çıkmış. AYM de bu yönde iptal kararı vermiş. Bunun yanı sıra KHK’ler temel haklar konusunda çıkarılamaz. KHK’ler bu alanı da kapsayacak boyutta olmuş” dedi. “Düğme baştan yanlış düğümlenmiş” diyen Yaltı, “Rejim baştan yanlış oluşturuldu. KHK’ler yetkili yasanın kapsamından çıkarılmış ve hatta bu KHK’lerle insanlara yeni cezalar bile belirlenmiş. AYM buna karşı, KHK’lerin yetkili kanunun çerçevesine çıkmasına yönelik iptal kararlarını verdi” ifadelerini kullandı.

