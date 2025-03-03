Oktay Saral: 'Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım'

Dün tv100 canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah’ın lütfu, Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle geldim" ifadelerini kullandı.

Oktay Saral: 'Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:00

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, görevine hak ederek gelmediğini itiraf etti.

Saral, dün tv100'de yayınlanan Talat Atilla ile Pazar Siyaseti’ne konuk oldu.

"ALLAH'IN BİR LÜTFU, ERDOĞAN'IN TAKDİRİ"

Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Saral, "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah’ın lütfu, Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle geldim" ifadesini kullandı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanının 34 başdanışmanı bulunduğunu belirten Saral, bu durumun abartılacak bir yanı olmadığını savundu.

Saral'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.


Etiketler: #Oktay Saral #Başdanışman

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