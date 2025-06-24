Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan AKP içine sert mesaj: 'Erdoğan'ı yalnız bırakanlar var...'

Yandaş medyada bir süre önce başlayan "Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız bırakılıyor" eleştirilerine Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral da destek verdi.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı köşe yazısında, 2024 yerel seçim yenilgisinin ardından hükûmete yakın bazı isimlerin "Başkan Erdoğan gidici" diye düşündüklerini ve Erdoğan sonrasına hazırlık yaptıklarını öne sürmüştü.

"AK Parti’ye yakın olup, Erdoğan’la samimiyeti olup, İmamoğlu’na, CHP’ye yanaşanlar var" diyen Küçük, "Bunların kim olduğunu da bence Sayın Erdoğan biliyor. İBB soruşturması bitiminde bakarsanız Erdoğan sayesinde bir yerlere gelip Erdoğan sonrasına hazırlık yapanlar da tasfiye olur. Erdoğan, acele etmez; yavaş yavaş kendisine ihanet ettiğinden emin olduğu herkesi tasfiye eder" ifadelerini kullanmıştı.

KÜÇÜK'ÜN ARDINDAN ŞİMDİ DE SARAL

Küçük'ün yazısı gündeme otururken, bugün de AKP'ye dair benzer bir eleştiri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi.

Erdoğan'ın başdanışmanı Saral, sosyal medya hesabından 'kendi mahallesi'ne yönelik dikkati çeken bir mesaj yayınladı.

Saral, şunları ifade etti:

"Hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, devlete apaçık bir ihanet içerisinde olanlar halka halka birleşirken; memleket aşkıyla koşan liderlerini yalnız bırakanlar bilsin ki, onlar hiçbir zaman hasbi olmamış, sadece kendi konforlarının, şahsi hesaplarının ve küçük çıkarlarının peşinde koşmuşlardır.

Bugün Cumhurbaşkanımıza uzanan kirli eller, atılan hayasız iftiralar ve ailesine yönelik yapılan ahlaksız saldırılar karşısında susan, üç maymunu oynayan hiçbir kimse hakikatte Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olamaz. Karşı mahalle şer ittifakları ile birleşir ve pislikte yarışırken, hakkı ve hakikati savunan kitlenin sessiz ve sakin kalarak seyirci olması kabul edilebilir bir durum değildir.

Herkes tavrını ortaya koymak zorundadır. Bu bir parti meselesi değil; bu, milletin haysiyeti, devletin bekası ve liderimizin onuru meselesidir! Herkes olaylara kendi yüreği, memleket aşkı ve dava bilinci nezdinde tepki verir. Duruş her şeydir.

Velhasıl; Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi olaylar karşısında ‘Diklenmeden dik duracağız!’ Bizim korkacak ya da çekinecek bir durumumuz yok. Duruş, cesaretle olur. Şimdi susma değil, haksızlık karşısında konuşup safları sıklaştırma vaktidir!"