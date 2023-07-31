İktidar nabız mı yokluyor? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral idamı savundu, sosyal medyada tepki yağdı: 'Gizli af yasasını biz mi çıkardık?'
Esenyurt'taki bir tekel bayisinde iki kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, şüphelinin fotoğrafını paylaşıp 'Yaşasın idam" ifadesini kullandı. Saral'ın o paylaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu.
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırının kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca Türkiye'de infial yarattı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırının ardından yakalanan şüpnelilerden birinin fotoğrafını paylaşarak idam edilmesini istedi.
"YAŞASIN İDAM"
Saral, "Bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için yaşasın idam. Kısasta hayat vardır aksi halde ailelerin yüreği soğumaz" ifadesini kullandı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Saral'ın "Yaşasın idam" diyerek idamı savunduğu o sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 'İdam' kelimesi Twitter Türkiye gündemine girdi.
İşte o tepkiler ve Saral'a verilen yanıtlardan bazıları...
1- Yargıya intikal etmiş bir konu için kamu görevlisi olarak atlama,— Umit ERDEM (@mehmetumiterdem) July 30, 2023
2- Sizin adalet sisteminizde idam gelse bu tipleri beş senede salar muhalifleri asmaya kalkarsınız. https://t.co/SmeNPoBPJr
Daha birkaç ay önce gizli af yasasını biz mi çıkardık? İnfaz rejimini biz mi delik deşik ettik? Cezaevlerini biz mi boşalttık?— Av. Asil Kocaçınar (@avkocacinar) July 30, 2023
İnfazı siz bozdunuz. Hem bir cezasızlık düzeni kurup hem de “yaşasın idam” diyemezsiniz.
Yaşasın rehabilitasyon odaklı, caydırıcı, gerçek bir İnfaz… https://t.co/8UYN7YtVeg
Hükümet her zamanki gibi mayın eşeklerini saldı idam tartıştırıyor..— Elif Gökçe Aras (@kucukprensiye) July 31, 2023
Her zamanki gibi kendi yarattığı silahlanma karanlığından çıkmak için daha büyük bir karanlığı, idamı çare gibi sunuyor.
Bu ülkeye hep daha fazla karanlık vadettiniz, kara delik gibi bütün güzellikleri yuttunuz.
3 dakikada 5 vahşet haberi okuyoruz. Neden oldu? Nasıl oldu? Bu cesaret nereden geliyor? Biz nerede hata yapıyoruz? demeden, konuyu yine alelacele idam gelsine bağladı büyüklerimiz. Toprağı yeşile boyamak, miting zamanı yola asfalt dökmek gibi. Asalım bitsin der gibi. Biter mi?… pic.twitter.com/oEYFS16ZNC— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) July 30, 2023
Hukuk Devleti ve Yargı Bağımsızlığı Ölçümlerinde, 138 ülke arasında 117. sırada olan,— CEM TOKER?? (@tokcem) July 30, 2023
eski Meclis Başkanının “Anayasa 138. maddesi ölmüştür”,
dönemin Başbakanının “yargıya gerekeni söyledik, onlarda gereğini yapacaklar”
dediği ülkede idam cezasını savunmak cinayeti savunmak olur.
Yaşasın idammış!??— Fatih Sezer (@58fatihsezer) July 30, 2023
Danışmanlığını yaptığın Cumhurbaşkanı cinayetten 20 yıl hapis cezası alan katilin 3 yıl 5 ay; 15 yıl hapis cezası alan katilin sadece 3 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalmasına neden olacak yasayı 2 hafta önce imzaladı.
Yasanın yürürlüğe girmesine 1 gün var.???>? https://t.co/cORKG6D9gQ pic.twitter.com/XR98O4wdfe
Taslağını sarayda hazırladığınız bir infaz değişikliğini daha 15 gün önce yasallaştırıp, yürürlüğe koydunuz. Bunun gibi binlercesini affettiniz. Hiç utanmıyor musunuz? https://t.co/Z8KQLJHCrw— Av. Kerim Bütün (@Kerimbutunn) July 30, 2023
Daha yakın zamanda yeni bir infaz düzenlemesi yapmamış gibi twitler atalım... https://t.co/DawY04KVeC— Yankı Büyüksezer (@yankibuyuksezer) July 30, 2023
Cumhurbaşkanı başdanışmanının paylaşımı bu. Adalet bir bütündür. Sadece infazın gaddarlığıyla adalet elde edemezsiniz. İdam, adaleti bütün yapılarıyla sağlamaktan çok uzak olduğu gibi geri döndürülemez olması ve insan dışılığı ile çağın gerisinde kalmış bir uygulama. Ama daha… https://t.co/ifYqQt2tuk— Mehmet Yaşar Altundağ (@YasarAltundag) July 30, 2023
İdama karşı olmasam kısasa Depremde ölen onbinlerce insanın katilinden başlayalım derdim. Siz kısası boşverin Anayasayı uygulayın yeter, fotoromanlardan başlayın mesela, uyuşturucu kaçakçılarını, mafya babalarını sokağa salmayın, çocuk tecavüzcülerini aklamayın, kadın… https://t.co/hNRTRyh4PD— Filiz Aslan (@SimonettaVspc) July 30, 2023
Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik bir hukuk devletidir.— Ayberk Yağız (@ayberkyagiz) July 30, 2023
Kısas isteyenler için Afganistan mükemmel bir gelecek vaadediyor. https://t.co/CtkG5laQVO
Dün Akbelen’deki vatandaşların eli kelepçeliydi. Bizim gibi hukukun üstünlüğü değil, şahsın üstünlüğünün işlerlik kazandığı aksak hukuk sistemi bulunan, mahkumiyet kararlarının çoğu aihm’den dönen ülkelerde “idam” tartışılacak son şeydir. Yasalar düzenlenip doğru uygulansın kafi. https://t.co/4vxDdW41R5— Av. Ezgi Dilara Gökçe (@AVDILARAGOKCE) July 30, 2023
1-) Sayın Başdanışman @oktay_saral , sözlerinizin büyüklüğünün farkında olun.— Eyyup Akıncı (@Av_Eyyup_Akinci) July 30, 2023
Adli mahpuslara yine af getirirsiniz. Ki infaz yasası adli mahpuslara getirilen anlamsız aflarla yama doludur. https://t.co/BG7E03ezyN
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki cinayetin 'nedeni' belli oldu
- Jandarma'dan 'Mahmut Tanal' açıklaması
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor
- Ali Koç'un 'Postacı' sözü sonrası istifa etti
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Kabinede ilk değişecek bakanlar kimler olur?
- Türkiye'deki silahlı saldırı dalgası sürüyor!
- Esenyurt'taki tekel bayisi baskınında yeni gelişme