İktidar nabız mı yokluyor? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral idamı savundu, sosyal medyada tepki yağdı: 'Gizli af yasasını biz mi çıkardık?'

Esenyurt'taki bir tekel bayisinde iki kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, şüphelinin fotoğrafını paylaşıp 'Yaşasın idam" ifadesini kullandı. Saral'ın o paylaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 08:09
İktidar nabız mı yokluyor? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral idamı savundu, sosyal medyada tepki yağdı: 'Gizli af yasasını biz mi çıkardık?'
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İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırının kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca Türkiye'de infial yarattı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırının ardından yakalanan şüpnelilerden birinin fotoğrafını paylaşarak idam edilmesini istedi.

"YAŞASIN İDAM"

Saral, "Bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için yaşasın idam. Kısasta hayat vardır aksi halde ailelerin yüreği soğumaz" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Saral'ın "Yaşasın idam" diyerek idamı savunduğu o sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 'İdam' kelimesi Twitter Türkiye gündemine girdi.

İşte o tepkiler ve Saral'a verilen yanıtlardan bazıları...


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