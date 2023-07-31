İktidar nabız mı yokluyor? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral idamı savundu, sosyal medyada tepki yağdı: 'Gizli af yasasını biz mi çıkardık?'

Yayınlanma: 31.07.2023 - 08:09

Güncelleme: 31.07.2023 - 08:13

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırının kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca Türkiye'de infial yarattı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırının ardından yakalanan şüpnelilerden birinin fotoğrafını paylaşarak idam edilmesini istedi.

"YAŞASIN İDAM"

Saral, "Bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için yaşasın idam. Kısasta hayat vardır aksi halde ailelerin yüreği soğumaz" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Saral'ın "Yaşasın idam" diyerek idamı savunduğu o sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 'İdam' kelimesi Twitter Türkiye gündemine girdi.

İşte o tepkiler ve Saral'a verilen yanıtlardan bazıları...

1- Yargıya intikal etmiş bir konu için kamu görevlisi olarak atlama,

2- Sizin adalet sisteminizde idam gelse bu tipleri beş senede salar muhalifleri asmaya kalkarsınız. https://t.co/SmeNPoBPJr — Umit ERDEM (@mehmetumiterdem) July 30, 2023

Daha birkaç ay önce gizli af yasasını biz mi çıkardık? İnfaz rejimini biz mi delik deşik ettik? Cezaevlerini biz mi boşalttık?

İnfazı siz bozdunuz. Hem bir cezasızlık düzeni kurup hem de “yaşasın idam” diyemezsiniz.

Yaşasın rehabilitasyon odaklı, caydırıcı, gerçek bir İnfaz… https://t.co/8UYN7YtVeg — Av. Asil Kocaçınar (@avkocacinar) July 30, 2023

Hükümet her zamanki gibi mayın eşeklerini saldı idam tartıştırıyor..

Her zamanki gibi kendi yarattığı silahlanma karanlığından çıkmak için daha büyük bir karanlığı, idamı çare gibi sunuyor.

Bu ülkeye hep daha fazla karanlık vadettiniz, kara delik gibi bütün güzellikleri yuttunuz. — Elif Gökçe Aras (@kucukprensiye) July 31, 2023

3 dakikada 5 vahşet haberi okuyoruz. Neden oldu? Nasıl oldu? Bu cesaret nereden geliyor? Biz nerede hata yapıyoruz? demeden, konuyu yine alelacele idam gelsine bağladı büyüklerimiz. Toprağı yeşile boyamak, miting zamanı yola asfalt dökmek gibi. Asalım bitsin der gibi. Biter mi?… pic.twitter.com/oEYFS16ZNC — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) July 30, 2023

Hukuk Devleti ve Yargı Bağımsızlığı Ölçümlerinde, 138 ülke arasında 117. sırada olan,

eski Meclis Başkanının “Anayasa 138. maddesi ölmüştür”,

dönemin Başbakanının “yargıya gerekeni söyledik, onlarda gereğini yapacaklar”

dediği ülkede idam cezasını savunmak cinayeti savunmak olur. — CEM TOKER?? (@tokcem) July 30, 2023

Yaşasın idammış!??

Danışmanlığını yaptığın Cumhurbaşkanı cinayetten 20 yıl hapis cezası alan katilin 3 yıl 5 ay; 15 yıl hapis cezası alan katilin sadece 3 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalmasına neden olacak yasayı 2 hafta önce imzaladı.

Yasanın yürürlüğe girmesine 1 gün var.???>? https://t.co/cORKG6D9gQ pic.twitter.com/XR98O4wdfe — Fatih Sezer (@58fatihsezer) July 30, 2023

Taslağını sarayda hazırladığınız bir infaz değişikliğini daha 15 gün önce yasallaştırıp, yürürlüğe koydunuz. Bunun gibi binlercesini affettiniz. Hiç utanmıyor musunuz? https://t.co/Z8KQLJHCrw — Av. Kerim Bütün (@Kerimbutunn) July 30, 2023

Daha yakın zamanda yeni bir infaz düzenlemesi yapmamış gibi twitler atalım... https://t.co/DawY04KVeC — Yankı Büyüksezer (@yankibuyuksezer) July 30, 2023

Cumhurbaşkanı başdanışmanının paylaşımı bu. Adalet bir bütündür. Sadece infazın gaddarlığıyla adalet elde edemezsiniz. İdam, adaleti bütün yapılarıyla sağlamaktan çok uzak olduğu gibi geri döndürülemez olması ve insan dışılığı ile çağın gerisinde kalmış bir uygulama. Ama daha… https://t.co/ifYqQt2tuk — Mehmet Yaşar Altundağ (@YasarAltundag) July 30, 2023

İdama karşı olmasam kısasa Depremde ölen onbinlerce insanın katilinden başlayalım derdim. Siz kısası boşverin Anayasayı uygulayın yeter, fotoromanlardan başlayın mesela, uyuşturucu kaçakçılarını, mafya babalarını sokağa salmayın, çocuk tecavüzcülerini aklamayın, kadın… https://t.co/hNRTRyh4PD — Filiz Aslan (@SimonettaVspc) July 30, 2023

Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik bir hukuk devletidir.

Kısas isteyenler için Afganistan mükemmel bir gelecek vaadediyor. https://t.co/CtkG5laQVO — Ayberk Yağız (@ayberkyagiz) July 30, 2023

Dün Akbelen’deki vatandaşların eli kelepçeliydi. Bizim gibi hukukun üstünlüğü değil, şahsın üstünlüğünün işlerlik kazandığı aksak hukuk sistemi bulunan, mahkumiyet kararlarının çoğu aihm’den dönen ülkelerde “idam” tartışılacak son şeydir. Yasalar düzenlenip doğru uygulansın kafi. https://t.co/4vxDdW41R5 — Av. Ezgi Dilara Gökçe (@AVDILARAGOKCE) July 30, 2023