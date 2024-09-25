Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: 'İsrail Türkiye'ye saldıracak, uykudakiler uyansın'

Yayınlanma: 25.09.2024 - 12:19

Güncelleme: 25.09.2024 - 12:19

Son olarak AKP'li Mehmet Metiner ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türkiye'nin BRICS başvurusuna ilişkin olarak yaptığı paylaşımda dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.

BRICS başvurusunun, Cumhuriyet tarihinin en önemli olayı olduğunu belirten Bulut, "Türkiye artık Batı’nın istenmeyen, mültecileri tutan, Amerika’nın içine sindiremediği zoraki müttefiki olmaya devam edemez. Türkiye, kendi yoluna gitmelidir" görüşünü dile getirdi.

“İSRAİL KISA SÜRE İÇİNDE SALDIRACAK…”

"Uyanık olmalıyız, objektif ve tarafsız bir şekilde gerçekleri görmeliyiz" diyen Bulut, "İsrail kısa bir süre içinde Mescid-i Aksa ve diğer kutsallarımıza saldıracak. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanı'mızın defalarca belirttiği gibi hedef Türk yurdu olacak" iddiasında bulundu.

Yiğit Bulut'un X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sevgili Dostlar,

SAYIN BAŞKANIN BRICS VURGUSU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BRICS başvurusu Cumhuriyet tarihimizin en önemli olayı!

TÜRKİYE artık Batı’nın istenmeyen, mültecileri tutan, Amerika’nın içine sindiremediği zoraki müttefiki olmaya devam edemez!

TÜRKİYE KENDİ YOLUNA GİTMELİDİR!

F-35’ten dışlanan,

Schengen vizesi alsa bile kabul edilmeyen,

ABD tarafından vize verilmeyen,

istenmeyen ama zoraki istenen bir TÜRKİYE OLAMAZ!!

OLMAMALI!

OLMAYACAK!!

TÜSİAD gibi organizasyonların isteği ile sahte bir AB üyeliği programına zorlanan, kapının koluna asılıp; açılınca içeri-kapanınca dışarı hisseden bir TÜRKİYE OLAMAZ!!

2050 yılına kadar Dünya nüfusunun yüzde 51’i BRICS ÜYESİ OLACAK!

Doğal kaynakların ve üretim kapasitesinin yüzde 51’i şu anda BRICS ÜLKELERİNDE!

ATILAN ADIM TARİHİ BİR ADIM!

Menderes Rusya’ya gidemesin diye 1960 darbesini örgütledi ABD ve İngiltere!

Çok dikkatli olmalı ve gereken adımları atmalıyız!

Araya birçok engel, bazı “proje çocuklar” mutlaka sokulmak istenecek!!

UYANIK OLMALIYIZ VE OBJEKTİF TARAFSIZ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLERİ GÖRMELİYİZ!!

Sevgili dostlar,

İsrail kısa bir süre içinde Mescid-i Aksa ve diğer kutsallarımıza saldıracak. Arkasından SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DEFALARCA BELİRTTİĞİ GİBİ HEDEF TÜRK YURDU OLACAK!

ABD’nin Yunanistan, Kıbrıs Rum tarafı ve İngiltere’nin üslerinde yaptığı yığınak da çok belli ki GAZZE İÇİN DEĞİL!

Tek korkuları var; S-400’ler!!

Birkaç gündür ABD, AB ve TÜSİAD reklamları tarafından desteklenen YouTube’cular , “S-400’ler amerikan üslerinin kontrolüne verilecek” propogandası yapıyor!

Rezil bir operasyon!! Tam bir algı oyunu!!

Önümüzdeki süreçte TÜRKİYE’ye yönelik bir fiziki saldırı Batı’dan gelecek ve S-400’ler yerli savunma sistemleri ile birlikte tek güvencemiz!!

S-400’leri Amerikan üslerine koyalım,

F-16 hatta F-35 alalım,diyorlar!!

Bu bir oyun!! Kirli bir aldatmaca!!

TÜRKİYE’nin BATI’dan aldığı hiçbir silah, TÜRKİYE’yi BATI BLOKUNDAN GELECEK BİR SALDIRIYA KARŞI KORUMAZ!!

Ne F-35

Ne F-16

Ne de BAKANLIĞIN ALMAYA ÇALIŞTIĞI KULLANILMIŞ ESKİ TİP İNGİLİZ-ALMAN UÇAKLARI!

Boşa gider 40 milyar dolarımız!!

Amerika’nın oyunu çok net; TÜRKİYE’yi 5. Ve 6. Nesil bir uçaktan uzak tutmak!!

OYUN ÇOK AÇIK!

Çözüm var mı ?

Var!

ÇÖZÜM GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE!!

Lütfen gözümüzü açalım!!

Bundan 100 yıl önce batı birleşti TÜRK YURDUNA SALDIRDI taşeron Yunanistan'dı!!

100 yıl sonra aynı saldırı geliyor, görüyoruz!

Bu sefer taşeron İsrail!!

Son söz: UYKUDAKİLER UYANSIN! BELKİ YANMAK VAKTİDİR! Gerçekleri görenler toplansın, ŞİMDİ KORKUSUZCA SÖYLEMEK VAKTİDİR."

Not: Yiğit Bulut'un yazım hataları, editör tarafından düzeltilmiştir.