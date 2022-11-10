Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

AA
10 Kasım 2022 Perşembe, 21:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Abone Ol google-news

Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Erdoğan, Regency Semerkant Otel'de Aliyev ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.


Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler