Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Erdoğan, Regency Semerkant Otel'de Aliyev ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bari bugün yapmasaydınız!
- Son saha çalışmaları ne söylüyor?
- 'Başın derde girecek' demişler...
- Erdoğan’ın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna tepki
- AKP'li isim istifa etti
- Şırnak'ta bir öğrencinin ağabeyleri öğretmeni darbetti
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- Uzmanından 'üçlü virüs' uyarısı: 'Tırmanış başladı'
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'