Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için işaret etti: 5 milyon emekli aralık ayını bekliyor

07 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

Yaklaşık 5 milyon kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yine aralık ayını işaret etti.

EYT Yasası’nın asgari ücretle birlikte açıklanacağını belirten Erdoğan, “Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak” dedi. Uzmanlar, iktidarın topluma hiçbir taslak sunmadan ve tartışmadan direkt geçireceği bir yasa ile sorunları büyütmesinden çekinirken EYT’liler, yeni bir ötelemeyi kaldıramayacakları uyarısını yaptı. İş dünyası ise itirazlarını yüksek sesle gündeme getirirken doğacak tazminat ödemeleri ve kalifiye iş gücü kaybına ilişkin çözüm ve destek beklediğini açıkladı.

Kamuoyuna yasa konusunda hiçbir bilgi verilmemesinden yakınan EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran, “Sabır taşımız çatladı” dedi. Boran, “Kamunun ağzını bıçak açmıyor. Sadece aralık ayını bekleyin deniliyor. Yeni bir ötelemeyi, ikili üçlü çözümleri kabul etmiyoruz. Yöneticilerin ağzından amasız fakatsız çözüm duymak istiyoruz” diye konuştu.

MAAŞLAR DÜZELTİLMEDEN OLMAZ

EYT ile birlikte yılbaşından itibaren birçok sektörde kalifiye eleman sorunu yaşanacağını söyleyen Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Süleyman Sönmez ise geçiş süreci isteyerek, “Tabii ki insanların kazanılmış hakları verilmeli. Ancak bir anda kalifiye elemanlarımızı kaybetmeyi kaldıramayız. Gerekirse bir geçiş süreci olabilir. İşyerlerinde emekliliğini isteyen personelin yanına verilen elemanı yetiştirmesi gibi bir uygulama getirilebilir. Bir de güncel asgari ücretle birlikte oluşacak tazminat yükü var bunun için de bir çözüm üretilmeli” diye konuştu.

İş dünyasının “Tazminat yükü” korkusunu değerlendiren çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik de “Ortada bir yük yok. Bu işçilerin kazanılmış hakkıdır. EYT hakkı kazanan herkesin emekli olup gitmesini istemiyorlarsa çalışma koşullarını iyileştirip maaşlarını düzeltebilirler” dedi. Çelik şöyle konuştu:

“Temel sorunları çözmeden yapılacak düzenlemeler yeni sorunlar doğuracaktır. En temelde emekli aylığına en alt seviye sınırı getirilmek zorunda. Şu anda EYT çıksa birçok EYT’li 4-4.5 bin lira bandında maaşlar alacak.”