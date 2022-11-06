Erdoğan: Başörtüsünü sağlama alırken aileyi de anayasal zemine oturtalım

06 Kasım 2022 Pazar, 19:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antep Panaroma 25 Aralık Müzesi'nde düzenlenen 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programına katıldı.

Erdoğan, başörtüsü ve aile konusuna değinerek, “İşte şimdi anayasal bir düzleme taşıyalım. Olayı da başörtüsünü sağlama alırken aile konusunu da bir zemine oturtmak suretiyle ailede herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyelim” dedi.

Burada yaptığı konuşmada 'başörtüsü' tartışması üzerinden şekillenen yeni anayasa tartışmalarına dair değerlendirmeler yapan Erdoğan "Aile kavramını anayasal zemine oturtmak istiyoruz” dedi.

Erdoğan şöyle konuştu:

Türkiye'de anayasadan yasalara kadar kadınlarımızı güçlendirirken aslında ülkemizin potansiyelini de arttırıyoruz. Kadınıyla erkeğiyle her vatandaşımızın ülkemize katacağı çok şeyler var.





İşte şimdi anayasal bir düzleme taşıyalım. Olayı da başörtüsünü sağlama alırken aile konusunu da bir zemine oturtmak suretiyle ailede herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyelim. Güçlü aile güçlü milletleri doğurur. Aileyi en güçlü şekilde ayakta tutacak bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"SAMİMİ GELMEDİ"

Aile konusunda bir adım atıyoruz. Muhalefetin yasal düzenlemesi önümüze geldiği dönemde biz yasal düzenlemeyi samimi bulmadığımız için bu işi anayasal düzenlemeye taşıyalım, olayı başörtüsü olayından çıkartarak bunun yanında aile konusunu da anayasal zemine oturtmak suretiyle ailede herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyecek şekilde aile kavramını buraya yerleştirelim...

"MUHALEFET ENDİŞE ETMİŞ"