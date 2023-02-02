Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yılın ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi.
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Çankaya ilçesindeki evinin kapısında karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli tokalaşıp, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeye geçti.
SEÇİM SÜRECİ ELE ALINDI
Bahçeli'nin evindeki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede seçim süreci ve siyasetteki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
Görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'ı yine aracına kadar uğurladı. Erdoğan, makam aracıyla hareket ettikten kısa süre sonra yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak hediye etti.
Erdoğan, dün katıldığı TRT yayınında, "Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 5 Ekim, 9 Kasım ve 13 Aralık'ta bir araya gelmişti. Son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlamıştı.
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