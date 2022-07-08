Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski belediye başkanlarıyla buluştu, ‘davamıza sahip çıkın’ dedi

08 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AKP’li belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

ATO Congresium’daki törende konuşan Erdoğan, ekonomik sıkıntılar yaşandığını itiraf ederek “???????Hayat pahalılığının insanlarımızın belini büktüğünü gayet iyi biliyoruz. Belki insanlarımızın alım güçleri, yüksek enflasyon sebebiyle bir miktar düştü ama kimseyi işsiz bırakmadık, aç, açıkta bırakmadık. İnşallah önümüzdeki şubat, mart aylarıyla enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

BENİM TEMSİLCİMSİNİZ

Ülkenin yönetimindeki en küçük bir zafiyetin millete çok ağır bedelleri olacağını belirterek “2023 seçimlerini Meclis’te Cumhur İttifakı’nın, Cumhurbaşkanlığı’nda bizim kazanmamız şart. Bu seçim; kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değil” diyen Erdoğan, eski belediye başkanlarına, “Doğrudan şahsımın temsilcisi olarak davamıza sahip çıkmanızı, kazanmadık gönül bırakmamanızı istiyorum” çağrısında da bulundu. Geçen günlerde Çankırı Dodurga beldesindeki seçimi 995 oyla kazandıklarını hatırlatan Erdoğan, seçim sonucunu “Anadolu irfanının bir göstergesi” olarak nitelendirdi.