Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Cabir El Sabah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Cabir El Sabah ile görüştü

1.03.2026 20:07:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Cabir El Sabah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız görüşmede Kuveyt’e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye’nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti" denildi.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Kuveyt