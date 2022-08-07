Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İHA
07 Ağustos 2022 Pazar, 21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Somali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her daim olduğu gibi Somali halkının yanında durmaya, Somali'de barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

 


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