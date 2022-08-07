Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile görüştü

07 Ağustos 2022 Pazar, 21:37

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Somali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her daim olduğu gibi Somali halkının yanında durmaya, Somali'de barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.