'Erdoğan'ın kapısında temizlikçi olurum' demişti: AKP'li Selim Yağcı'nın kızına yapılan kadro kıyağı haberine erişim engeli
'Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum' diyen eski AKP’li Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın kızına yapılan kadro kıyağı haberine erişim yasağı getirildi.
'Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum' diyen eski AKP’li Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın kızı 10’uncu sıradan 1’inci sıraya gelmiş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olmuştu.
23 Nisan 2018 tarihli "8 kişi gelmedi 1 kişi elendi AKP'li başkanın kızı öğretim görevlisi oldu" başlıklı habere erişim yasağı getirildi.
NE OLMUŞTU?
2004 yılında Bilecik'te belediye başkanı seçilen ve üç dönem bu görevi sürdüren Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi Encümen toplantısında yaptığı konuşmada, kendisini eleştirenlere "Milletin emrindeysek şamar oğlanı da değiliz" yanıtını vermişti.
Bundan sonra milletvekili adaylığını da düşünebileceğini söyleyen Yağcı, "Ben üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. Bunun benim adıma, şehrim adına yeterli olduğunu düşünüyorum'' dedi ve şunları söylemişti:
"ERDOĞAN 'GEL SELİM BENİM KAPIMDA TEMİZLİKÇİ OL' DERSE TEMİZLİKÇİLİK YAPARIM"
Siyasetin diğer noktaları ve milletvekilliği tabii ki düşünülür. Bundan sonra eğer partimin yetkili organları uygun görürse bundan büyük mutluluk yaşarız ama havalara uçmayız. Çünkü bunu sürecin devamı olarak görürüz. Ama olmazsa da küsmeyiz. Çünkü biz bu davanın adamıyız. Recep Tayyip Erdoğan, 'Gel Selim benim kapımda temizlikçi ol' derse, temizlikçilik yaparım. Ben takım oyuncusuyum. Liderim neyi emrederse, onu yapmaya hazırım. Biz bu yola baş koymuş insanlarız. AK Parti'ye gelen en küçük bir zarar, bunun bir neferi olarak en fazla beni yaralar."
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