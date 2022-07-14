Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz paylaşımında bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün yurttaşları, yarın İstanbul Saraçhane Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek 15 Temmuz programına davet etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" ifadesini kullandı.
Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 14, 2022
Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum. ???? pic.twitter.com/RaA5jgCqwA
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