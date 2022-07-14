Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz paylaşımında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 18:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün yurttaşları, yarın İstanbul Saraçhane Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek 15 Temmuz programına davet etti.

 Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" ifadesini kullandı.

 

 


Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan 15 temmuz
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler