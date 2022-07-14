İstanbullular dikkat: 15 Temmuz'da kapatılacak yollar ve alternatifleri açıkladı

İstanbul'da yarın 15 Temmuz dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, bu güzergahlara ilişkin bilgilendirme yaptı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:35
İstanbullular dikkat: 15 Temmuz'da kapatılacak yollar ve alternatifleri açıkladı
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İstanbul Valiliği, 15 Temmuz programı dolayısıyla yarın kapatılacak yollara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Valilik açıklamasında, "Fatih Saraçhane’de 15 Temmuz’da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır" denildi.

Kapatılacak yollar şöyle:

  • Macar Kardeşler Caddesi (İBB önünden çift taraflı kapatılacak)
  • İtfaiye Caddesi
  • Büyük Karaman Caddesi
  • Kavalalı Sokak Macar Kardeşler istikameti
  • Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi
  • İstikametine Horhor Caddesi
  • Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane istikameti

Alternatif yollar şöyle:

  • Atatürk Bulvarı
  • Akdeniz Caddesi
  • Balat Sahil Yolu
  • Vatan Caddesi

15 temmuz İstanbul yol
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