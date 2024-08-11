Cumhurbaşkanı kararına göre Bozcaada Rüzgâr Enerji Santralı özelleştiriliyor

Yayınlanma: 11.08.2024 - 05:14

Güncelleme: 11.08.2024 - 05:14

Bozcaada (Rüzgâr Enerji Santralı) RES, adanın günbatımının izlendiği en güzel yerinde bulunuyor. Santral, Türkiye’nin yap-işlet-devret modeli ile yapılan iki rüzgâr enerji projesinden birisiydi. Santral 2000 yılında yapıldı. 10 bin 200 mw kurulu güce sahip santralların yıllık üretimi 34 bin mw’ydi. Santralın ünite sayısı ise 17. Ada ihtiyacından 30 kat fazla üretilen elektrik yeraltı kablolarıyla Çanakkale’ye aktarılıyor.

MÜLKİYET DEVRİ HARİÇ

2000 yılında üretime başlayan santralı, Demirer Holding 20 yıl süreyle işletti. Santral Temmuz 2020’de Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) devredildi. Dört yıl sonra da yeniden özelleştirme programına alındı. Cumhurbaşkanı kararına göre, santral ve bu santralın üzerinde bulunduğu alan için tesis edilen/edilecek olan tahsis veya kullanım izinleri özelleştirme kapsam ve programında olacak. Santral, mülkiyet devri hariç olmak üzere işletme hakkının verilmesi, kullanım izninin devri veya gelir ortaklığı modeli yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri 2028 yılı başına kadar tamamlanacak.

Bunun dışında yine mülkiyeti EÜAŞ’a ait olan Iğdır Tuzluca’da bulunan Gaziler HES ile bu santral tarafından kullanılan mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlar ile devlete ait alanlar da özelleştirme programına alındı. Kırıkkale’deki Kapulukaya HES de özelleştirilecek. Bu santral tarafından kullanılan EÜAŞ ve Maliye Hazinesi ile devlete ait olan alanlar da özelleştirme programına alınacak. Bu santral ve santral tarafından kullanılan alanlar mülkiyet devri hariç olmak üzere işletme hakkının verilmesi, kullanım izinlerinin devri veya gelir ortaklığı modeli yöntemlerinden biri ya da birkaçı uygulanacak. Bu santralların özelleştirme işlemleri de 2028 yılına kadar tamamlanacak.