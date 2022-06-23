Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılan İstanbul Sözleşmesi için son duruşma bugün görülecek

23 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Davanın son olması beklenen duruşması ise bugün görülecek. Ancak son dönemde yeniden gündeme gelen kadın cinayetleri ve başta Pınar Gültekin davası yargıdan çıkan kararlar, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkışa yönelik tepkileri artırdı. Bugün yapılacak duruşma sonrası mahkeme heyetinin kararını yazılı olarak açıklaması bekleniyor. Kararın iptal edilmemesi durumunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz edilebilecek. Kadın örgütleri buradan da olumlu bir sonuç çıkmaması durumunda AYM’ye bireysel başvuruda bulunacağını açıkladı.

Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, “Ülkemizde uzun süredir kadına yönelik şiddete, ayrımcılığa karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan ulusal ve uluslararası hukuksal, kamusal kazanımlarımız, başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere eril iktidar tarafından saldırı altında” dedi.

İKİ KATLİAM DAHA

Öte yandan Isparta’da, birlikte yaşadığı Ayhan Y. tarafından tabancayla vurulan iki aylık hamile kadın Rabia Aydınlı yaşamını yitirirken Balıkesir’de, evli ve bir çocuk annesi Sevim Özdemir, şoför İsmail Ertek tarafından tüfekle öldürdüldü.