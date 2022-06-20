Ukrayna Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi'ni onayladı

20 Haziran 2022 Pazartesi, 17:38

Ukrayna Parlamentosu, bugün İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni onayladı.

Parlamentonun sosyal medya hesabından sözleşmenin kabul edilmesine ilişkin şu paylaşım yapıldı:

Tarihi karar! Ukrayna Verkhovna Rada’sı, Avrupa Konseyi'nin Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Sözleşmesi'ni onayladı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Asıl adı 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi' olan İstanbul Sözleşmesi, 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121. toplantısında kabul edildi.

Sözleşme, Türkiye dahil 34 ülke tarafından yürürlüğe konulurken Ukrayna, İngiltere, Çekya, Slovakya, Moldova, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya, Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan sözleşmeyi imzaladı ancak yürürlüğe koymadı.

Avrupa Birliği (AB), sözleşmeyi 13 Haziran 2017'de imzaladı. Türkiye, 20 Mart 2021 tarihinde sözleşmeden çekilme kararı aldı. Çekilme kararı geniş kesimlerce tepkiye yol açtı.