Cumhurbaşkanı seçimi için propaganda dönemi başladı
Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından cumhurbaşkanı seçimi için propaganda dönemi resmen başlamış oldu.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
LİSTEDE 4 İSİM
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan aday olmaya hak kazandı.
PROPAGANDA DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI
Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin yayımlanmasının ardından cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi de başladı. Seçim propaganda süreci 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla sona erecek.
Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerleri ise yarın belirlenecek. YSK’de kura çekimi yapılacak ve adayların yerleri ilan edilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti’deki Ağıralioğlu kulisleri
- Memleket Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' istifası
- 'CHP ile anlaştığını açıklayacak' iddiası
- Oylar düştükçe 14 Mayıs sonrası hazırlığı yapılıyor
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Milletvekili aday adaylığından çekildi
- Son 4 yıldan AKP'ye kötü haber
- Üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi belli oldu!
- Zelenski konuşurken meclisi terk ettiler
- İYİ Parti'den sert tepki