Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy pusulası nasıl olacak? 28 Mayıs'ta oy pusulası sıralaması belli oldu mu?

Yayınlanma: 23.05.2023 - 17:46

Güncelleme: 23.05.2023 - 17:50

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunun kesin sonuçları, 19 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edildi. Bu seçimin ikinci tura kalması nedeniyle YSK'nın ikinci oylama için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TURUNDA OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Pusularda sadece Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak.

İki aday için yeniden basılan oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.