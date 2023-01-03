KKTC’de yeni asgari ücret: 11 bin 800 TL

03 Ocak 2023 Salı, 15:14

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, yeni asgari ücretin 11 bin 800 net, 13 bin 563 brüt olarak saptandığını açıkladı. Dünkü kura göre asgari ücret 597 Euro’ya denk geliyor.



Eurostat verilerine göre; KKTC 597 Euro asgari ücret ile birçok Avrupa ülkesini geride bırakırken, KKTC’nin arkasında, Türkiye (505 Euro), Karadağ (533 Euro), Romanya (516 Euro) Arnavutluk (267 Euro), Bulgaristan (363 Euro), Sırbistan (402 Euro), Letonya (500 Euro) ve Macaristan (504 Euro) yer alıyor.

Yine Eurostat verilerine göre Avrupa’da brüt asgari ücretin en yüksek olduğu ülke 2 bin 313 Euro ile Lüksemburg.

Bu ülkeyi Belçika (1842 Euro), İrlanda (1775 Euro), Hollanda (1756 Euro) ve Almanya (1744 Euro) takip ediyor.