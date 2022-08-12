Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kaza yapan motosikletliye yardım

12 Ağustos 2022 Cuma, 13:45

Ankara Dumlupınar Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde seyir halindeki otomobil ile kuryenin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli kurye Zeki D, yaralandı.

Bu sırada, "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısına başkanlık etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konvoyu durdurup makam aracından inerek, yaralı sürücüyle ilgilendi.

112 Acil Servis ekipleri gelene olay yerinden ayrılmayan Fuat Oktay, yaralı Zeki D.'nin eline kolonya döktü.

Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.