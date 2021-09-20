CHP'li Özkan: Erdoğan'ın ABD'deki konvoyunu paylaştı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşmak için New York'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu sosyal medyadan paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) Genel Kurul Toplantısı başta olmak üzere bir dizi ziyaret için ABD'nin New York şehrine gitti.
Erdoğan'ın şehirdeki konvoyunun görüntülerini paylaşan CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüne atıf yaparak, "Erdoğan'ın ABD konvoyu... Yurtta israf, cihanda israf" dedi.
İşte o anlar:
Erdoğan'ın ABD konvoyu...— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) September 20, 2021
Yurtta israf, cihanda israf. pic.twitter.com/soneyICNte
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