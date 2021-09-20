CHP'li Özkan: Erdoğan'ın ABD'deki konvoyunu paylaştı

20 Eylül 2021 Pazartesi, 16:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) Genel Kurul Toplantısı başta olmak üzere bir dizi ziyaret için ABD'nin New York şehrine gitti.

Erdoğan'ın şehirdeki konvoyunun görüntülerini paylaşan CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüne atıf yaparak, "Erdoğan'ın ABD konvoyu... Yurtta israf, cihanda israf" dedi.

İşte o anlar: