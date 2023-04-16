Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kızılay çıkışı: Çadır satmasına üzüldük, genel kurulda gereken yapılır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kızılay'ın çadır satmasına ve Kerem Kınık'ın istifasına ilişkin soruya "Kızılay 155 yıllık bir kurum. Bireylerden kurumları ayrıştırmak lazım. Arzu ederdik ki bu tür tartışmalar olmasın, bu tür şeyler devreye girmesin. Kızılayın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır" yanıtını verdi.
Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde aday gösterilmesiyle ilgili soru üzerine Oktay, dün kabinede verdikleri hizmeti bugün Meclis'te vereceklerini dile getirdi.
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Oktay, Türk Kızılaya yönelik eleştiriler ile çadır satılmasına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:
"Kızılay 155 yıllık bir kurum. Şu anda Türkiye'de genel bir konsensüs de var. Bireylerden kurumları ayrıştırmak lazım. Bu kurumların hepsi bizim. Siyasi tartışmaların malzemesi yapmamak lazım. Arzu ederdik ki bu tür tartışmalar olmasın, bu tür şeyler devreye girmesin. Kızılayın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır. Buna tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük, çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur, üzerinde titrememiz lazım."
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