Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde ‘iddianame’ gerilimi: ‘Kendimi ihbar ediyorum’

Meclis’teki Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe görüşmeleri gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sunumundan önce CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, TBMM’de kesin hesap komisyonu kurulması gerektiğini dile getirdi. Öte yandan Ağbaba ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, İletişim Başkanı ve Diyanet İşleri Başkanı gibi bürokratların görüşmelere katılmamasına tepki gösterdi.

‘1993’TEN BER İ BU ÖRGÜTÜN ÜYES İYİM’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’nin kapatılması için yaptığı ihbarı eleştiren Ağbaba, “Buradan kendimi ihbar ediyorum. Ben de 1993’ten beri bu örgütün üyesiyim. Bu hanımefendi bu örgütün parti meclisi üyesi. Bu arkadaşlar örgütün milletvekilleri. Onları da ihbar ediyorum. Gördüğünüz gibi paçavra, maalesef CHP’yi kapatmaya yönelik bir iddianameyle karşı karşıyayız” dedi.

SARAY B ÜTÇES İ TARTIŞMASI: ‘YER SOFRASINDAN SARAY SOFRALARINA’

Saray’a ayrılan bütçe, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tepki çekti. CHP’li bir vekil “Yer sofralarında yemek yediği günleri hatırlasın. Saray sofraların fazla durmasın. Sarayda masraf var, israf var. Halk gerçekten kırılıyor” dedi. Yılmaz ise “Burası şov yeri değil” yanıtını verdi.

‘DEPOLARDA ÇÜRÜMEKTE OLAN K İTAPLARIMIZI NASIL KURTARACAĞIZ’

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne değinerek, “Çok güzel bir şey yapmışsınız, kütüphane, kendi ailem, etrafımdaki insanlar kullanıyor, müthiş bir şey ama il halk kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri ve diğer şeyler yarım kaldı. Tamam, belirli eserleri topladık, kurtardık ama ‘Depolardakini ne yapacağız?’ diye bir düşünce yok. Ama bugünkü kütüphane müthiş, görsel olarak müthiş, yararlanmak için giden arkadaşlarımızın kullanımında çok uygun, uluslararası dolaşıma açık ama bu, Ankara’ya ulaşabilen, oraya gidebilenler için geçerli. Peki, il halk kütüphaneleri, ilçelerdeki, okullardaki kütüphaneler, buralardaki eksiklerimizi nasıl gidereceğiz? Depolarda çürümekte olan kitaplarımızı nasıl kurtaracağız?” ifadelerini kullandı.

‘PKK’LISINIZ DİYENLERE HESAP SORDUNUZ MU?’

Özkan, “İletişim Başkanlığı, ‘PKK’lısınız’, ‘Hepiniz Apocusunuz’, bize 2023 kampanyasında montajlarla İletişim Başkanlığı bunu söyledi. Hesap sordunuz mu? Hayır. Şimdi ben size desem ki, ‘Siz PKK’lısınız, Apocusunuz’, yakışık alır mı? Almaz. Peki, niye bize söylerken yakışık alıyor? Onu yapan arkadaşla ilgili niye soruşturma açmadınız? Eşitsizlik, adaletsizlik öfkeyi doğurur ve adalet bekleyenlerin sürekli bekleyeceğine dair bir garantiniz yoktur. O nedenle, adaleti sağlayıp rehabilite etmek zorundasınız. Adalet yoksa rehabilitasyon yoktur” dedi.

‘TASARRUF TEDBİRLERİ NEREDE?’

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığı’nın 2024 başlangıç ödeneğinin 11 milyon 717 bin lira olduğunu belirterek şunları söyledi:

“231 bin liralık ödeneğin tam bin 723 kat daha fazlası 398 milyon liralık bir harcama almış; kırtasiye, enerji yiyecek, içecek. Peki, tasarruf tedbirleri nerede? Çünkü 2025 yılına bakıyorsunuz aynı manzarayla 2025 yılında da karşılaşıyorsunuz.”

‘MİLLET İRADESİNİ ÖNEMSEM İYORLAR”

Diyanet İşleri Başkanı, MİT Başkanı ve İletişim Başkanı’nın geçen sene de ondan önceki senelerde de görüşmelere gelmediğini belirten İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu ise “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiğimiz günden beri yürütmenin başı olan, aslında bütçenin asli sahibi olan Cumhurbaşkanını bu bütçeyi sahiplenmek adına TBMM’ye gelip bu görüşmelere katıldığına şahit olmadık. Bu büyük bir eksikliktir. Bize göre bu siyasi bir eksikliktir. Hukuki bir eksikliktir. İdari anlamda büyük bir eksikliktir” ifadelerini kullandı. Kavuncu, “Hesap vermeleri gereken Meclis’e gelmemeleri demokratik şuur ve zihniyetten de ne kadar yoksun olduğunun bize göre bir göstergesi ve millet iradesini ne kadar önemsediklerinin de net bir ifadesidir” diye konuştu.