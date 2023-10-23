Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Hamas' iddiasına yalanlama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ın üst düzey yetkililerine "Türkiye'yi derhal terk edin" yönünde talimat verdiği iddialarının asılsız olduğu duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2023 - 17:26
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Hamas' iddiasına yalanlama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bugün bazı haber kaynaklarından yer alan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üst düzey Hamas yetkililerine ‘Türkiye'yi derhal terk etme’ talimatı verdiği iddiası üzerine açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Arapça yapılan açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üst düzey Hamas yetkililerine Türkiye'yi derhal terk etme talimatı verdiği" iddiaları tamamen asılsızdır" denildi.

İşte yapılan paylaşım: 


Hamas Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

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