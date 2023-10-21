Son dakika... Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmalarının 15. gününde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Gazze’deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin insani yardımların Gazze’ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye’de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti.
BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ VURGUSU
Erdoğan ayrıca, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını, Türkiye’nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 21, 2023
Görüşmede, Gazze’deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin insani yardımların Gazze’ye ulaşması ve…
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den 'Fazıl Say' açıklaması!
- 1 Kasım'da yürürlüğe girecek
- Almanya'dan ADD'ye Schengen engeli
- Zerdeçal faydaları
- ABD'li eski askerden çok konuşulacak sözler
- Futbolcular maça çıkmayacaklarını açıkladı...
- Galatasaray'a ceza!
- 'Zenginlerin tekeline sokuluyor'
- Migros'tan Fazıl Say'a sansür
- İsrail'den 'derhal boşaltın' uyarısı!