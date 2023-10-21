Son dakika... Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü

Yayınlanma: 21.10.2023 - 20:01

Güncelleme: 21.10.2023 - 20:06

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmalarının 15. gününde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Gazze’deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin insani yardımların Gazze’ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye’de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ VURGUSU

Erdoğan ayrıca, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını, Türkiye’nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.