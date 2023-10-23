Herzog'dan 'kimyasal silah' çıkışı: Hamas militanlarının üzerinde bulundu

Yayınlanma: 23.10.2023 - 00:16

Güncelleme: 23.10.2023 - 00:21

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin SkyNews'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Herzog'a göre, İsrail'in Kibbutz Be'eri bölgesine girerek etkisiz hale getirilen Hamas üyelerinin üzerinde kimyasal silah yapımına ilişkin materyaller bulundu.

İsrail güçlerinin bu materyalleri, Kibbutz Be'eri'deki ölü Hamas üyelerinin cesetleri üzerinde bulduklarını kaydeden Herzog, "Bu El Kaide materyali. IŞİD, El Kaide ve Hamas ile karşı karşıyayız. Siyanürle bir tür profesyonel olmayan kimyasal silahın nasıl üretileceği ve nasıl kullanılacağına dair verilen talimatlara baktığımızda durum bu kadar şok edici" diye konuştu.

Hamas'ın "Aksa Tufanı" saldırısı nedeniyle birçok İsraillinin neden kızgın olduğunu ve hükümet ve güvenlik güçleri tarafından hayal kırıklığına uğratıldıklarını düşündüklerini anlayıp anlamadığı sorulduğunda Herzog, "İnsanlar çok, çok sinirli ve açıkça çok kızgın ve haklı olarak da öyle. Şimdi savaştayız, çünkü üstesinden gelmek zorundayız, halkımızı savunmak ve gerçekliği değiştirmek zorundayız, tüm bunlarla savaştan sonra ilgileneceğiz" dedi.

"HAMAS'I ORTADAN KALDIRMAKTAN BAŞKA SEÇENEK YOK"

İsrail'in Gazze'yi bombalamasının siviller üzerinde orantısız bir etkisi olduğu yönündeki suçlamaları reddeden ve İsrail'in Hamas'ı "ortadan kaldırmaktan başka seçeneği olmadığını" savunan Herzog, şunları kaydetti:

"Bu doğru değil. Bizim gerçekçi hedeflerimiz var. Hamas'ın askeri altyapısını yok etmek istediğimizi söylüyoruz. Bunu açıkça söyledik. İhtiyatlı davranıyoruz. Şimdiden iki hafta geçti ve ihtiyatlı olduğumuz için sahada operasyon yapmadık. Filistinlilerin hayatı için ağlıyorum ama her şeyden önce milletimin hayatı için ağlıyorum."

sirenhaber.com'un aktardığına göre, Gazze'de insani bir acil durum olduğuna yönelik açıklamalara tepki gösteren Herzog, "Sorun, altyapının bir kısmının, yardımların bir kısmının Hamas tarafından kaçırılmış olması. İsrail'i suçlamak çok kolay" ifadelerini kulllandı.

"ÜLKEM KAN AĞLARKEN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ KONUŞAMAM"

İsrail'in hedeflerine ulaşması ve Hamas'ı yok etmesi halinde Gazze'ye ne olacağı sorusuna Herzog, bunun Benjamin Netanyahu'nun vereceği bir karar olduğunu söyleyerek, "Gerçeklik paramparça oldu. İnsanlar kendilerine derin sorular soruyor. Bu mümkün mü? Çocuklarımın kafasını kesmek isteyen bir komşuyla barış yapabilir miyim? Bu mümkün mü?" diye konuştu.

Herzog, "Ülkem kan ağlarken, acı ve ıstırap içindeyken bu konuya (iki devletli çözüm) giremem. Her zaman ne tür bir vizyon yaratabileceğimizi düşünüyorum. İsrail'in bölgeye dahil edilmesine inanıyorum. Bu sürecin bir parçası olarak Filistinlilerle daha ileri bir yaşam kurmanın bir yolunu bulmalıyız, ancak bunu onlar modern zamanların en korkunç terör saldırısında binlerce İsraillinin öldürülmesini kutlarken yapmamalıyız" dedi.