Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündem EYT ve 'doğalgaz'

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bugün gerçekleştirilecek 2022 yılının 24. ve son kabine toplantısında başta emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme olmak üzere pek çok konu masaya yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren EYT ile ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında kabine üyelerini bilgilendirecek. Bakan Bilgin’in toplantıda, ocak ayında TBMM’ye sunulacağı açıklanan düzenlemenin detaylarına ilişkin de bilgilendirme yapacağına dikkat çekiliyor.

Ancak kabinenin ana gündemini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Erzurum’da “Pazartesi günü (bugün) bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak” dediği “müjde” oluşturacak. Erdoğan’ın “müjde” olarak kamuoyuna Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın milli sisteme bağlanması yönünde çalışmalarla birlikte Karadeniz’de yeni bir doğalgaz rezervine ilişkin keşfi açıklayacağı dillendiriliyor.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

Toplantıda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis’te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.